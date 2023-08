Sabrina Rojas confesó lo que le hizo Ximena Capristo: "Picanteaba"

La actriz contó la actitud que no entendió por parte de su colega. Sabrina Rojas habló del fin de su amistad con Ximena Capristo.

Sabrina Rojas y Ximena Capristo fueron amigas muy cercanas durante años, cuando al actriz aún estaba en pareja con Luciano Castro, pero en los últimos años se fueron alejando una de la otra hasta terminar su amistad. Y fue en los últimos días que laa actriz y modelo le respondió a la ex Gran Hermano, después de que ésta filtrara algunas internas que hubo en el grupo de amigos que compartieron.

Capristo se había referido al grupo compuesto por tres parejas: ella y su esposo Gustavo Conti, Rojas y Castro y Paula Chaves y Pedro Alfonso. "La Negra" estuvo como panelista invitada en LAM y allí dio a conocer algunas dinámicas en su vínculo con Chaves y Rojas que no le gustaban y la alejaron.

"Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra", relató Ximena sobre lo ocurrido hace años. Y sumó: "A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’".

Sabrina se mostró algo sorprendida ante las palabras de quien fue su amiga y recordó una actitud que su colega tuvo en el pasado. "A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos. La última vez que nos vimos, ellos vinieron a almorzar a casa. No estaban Paula y Pedro. Fue previo a que nosotros, con Luciano, nos fuéramos a Mar del Plata", comentó la madre de los hijos de Luciano Castro.

"Después de ese verano, Ximena empezó como panelista en El Nueve y empezó a picantear con cosas. Si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba", acusó Sabrina. La actriz asegura sentir que en ese momento a Capristo le sucedió algo específico que nunca pudieron hablar de manera directa.

El desgarrador descargo de Ximena Capristo sobre Silvina Luna

En medio de un debate sobre el fallecimiento de Mariano Caprarola, Capristo se quebró al hablar de la salud de su amiga, compañera del reality show que la lanzó a la fama. "Es inevitable linkear esta situación con la de Silvina. Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy mal. Me hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano", soltó la modelo.