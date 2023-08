Ximena Capristo se hartó y contó la verdad de la pelea entre su marido y Pedro Alfonso: "Manoseo"

La mediática ex Gran Hermano fulminó a Pedro Alfonso y Paula Chaves y recordó la sorpresiva pelea entre Gustavo Conti, su marido, y el actor y productor.

Ximena Capristo recordó un escandaloso capítulo de su pasado y sacó los "trapitos al sol" al decidirse a contar la verdadera razón de la pelea de Gustavo Conti, su esposo, con Pedro Alfonso. Como si fuera poco, la ex Gran Hermano también disparó contra Paula Chaves, esposa del actor y productor, y le dedicó unas afiladas palabras.

Invitada a LAM (América TV) "La Negra" Capristo rememoró un episodio de su pasado del que poco se sabe y menos aún trascendió en los medios: la escandalosa pelea de Gustavo Conti con Pedro Alfonso, otrora íntimos amigos. Ximena habló del tiempo que su esposo y Alfonso trabajaron juntos en el teatro y denunció que el actor tuvo actitudes cuestionables que terminaron por romper el vínculo: “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”.

Afilada, Ximena Capristo también disparó cartuchos contra Paula Chaves, con quien tenía una amistad, y aseguró que es "falsa" porque hablaba mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, que también eran parte del grupo de su grupo de amigos. “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”, sentenció.

Años atrás, la panelista Yanina Latorre había confrontado a Conti en una entrevista con LAM y le contó al aire la versión que le llegó sobre la pelea mediática: "A mí me dijeron que la esposa de Pedro Alfonso le aconsejó que no trabaje más con vos porque no dabas tan cool".

Ximena Capristo se quebró al hablar sobre Silvina Luna: "Es muy difícil verla postrada"

"Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy mal”, comenzó Ximena. Y agregó, con lágrimas en los ojos: "Me hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano”.

“¿Por qué ellos tendrían que pedir disculpas? No hay que pedir disculpas, el que tiene que pedir disculpas es Lotocki. Ellos se hicieron una cirugía para verse bien, no para que te maten o para que te pongan una cosa tóxica en el cuerpo”, enfatizó. “Con Silvina nos conocemos hace 22 años. Ella no necesitaba eso. Pero el año que se operó estaba tan feliz porque se había puesto más cola. Ella se veía bien”, recordó Ximena.

Al recordar los buenos momentos que vivió con su amiga, se lamentó: “Ahora yo, verla en una cama de un hospital, tan joven, luchando por su vida y queriendo salir adelante... ¡Ella tiene tanto por hacer! Es muy difícil verla tan joven postrada en una cama, sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”.