La historia de amor de María Becerra y Rei: cronología del noviazgo

La pareja ha decidido dar un nuevo paso en su historia romántica.

Maria Becerra y Rei sorprendieron a todos sus fanáticos tras dar a conocer su determinación relacionada con su matrimonio. La joven cantante decidió darle el sí a su novio. Cuál es la cronología de la relación que tiene con el músico de la escena urbana.

La historia de amor de María Becerra y Rei: cronología del noviazgo

"Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", sostuvo María en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram en donde se pueden ver los anillos en sus manos, que simbolizan la unión con Julián Reininger.

La historia de esta pareja inició en las redes sociales, un entorno en el cual tuvieron sus primeros contactos tras haber etiquetado Becerra a Rei en una publicación, luego de haber escuchado "Tu Turrito", una de las canciones más populares de ese entonces. "El primer día que hablamos, ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción, Tu Turrito. Entonces le respondí: 'Bien, ahí. Gracias'. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. 'Mal, ¿queres que te cuente?', me contestó. Y me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa", recordó el artista.

Es importante agregar que antes de su vinculo, María estaba en pareja con Rusherking, un noviazgo que concluyó luego de la pandemia de forma escandalosa. El mundo del espectáculo estuvo muy atento a esta ruptura con tweets virales por parte de cada uno.

La primera cita con la compañía de un piano

Los jóvenes continuaron con sus conversaciones por los medios digitales hasta que Rei invitó a Becerra a una cita. "La fui a buscar a la 1.30 de la mañana a Capital porque yo vivo en Zona Oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión que es el mismo", recordó el suceso que le causó un poco de vergüenza.

"Al rato nos pusimos a tocar el piano y a cantar un montón de canciones. A las 6 de la mañana la llevé a su casa. En ese viaje yo sentía que ya había conectado un montón y me salió decirle: 'te quiero'", añadió Rei.

En poco tiempo el amor se consolidó a tal punto que María decidió dedicarle una canción. "'Cuando hacemos el amor' es una canción que escribí para mi pareja. Es muy especial. Es todo lo que yo siento por él y lo que me hace sentir”, le dijo Becerra a Teleshow.

“La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa. Por un lado está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta” sostuvo la popular artista.