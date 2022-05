Sabrina Garciarena reveló de qué famoso actor fue novia: "Nadie sabe"

La actriz se expresó sobre las veces que se ha confundido en relación a los noviazgos de sus personajes de ficción. Sabrina Garciarena dio a conocer el nombre de una famosa expareja.

Sabrina Garciarena hizo una inesperada revelación en relación un noviazgo con un famoso actor que tuvo en los inicios de su carrera. La actriz dio a conocer el motivo por el que nunca contó en público que fue pareja de su colega.

"Con Gonzalo Heredia nadie sabe que fuimos novios, pero estuvimos cuatro años", contó la actriz de La Ley del Amor en diálogo con Catalina Dlugi. Sabrina dejó en claro que nunca había dicho nada en público sobre la historia de amor que vivió con Heredia en los medios porque es amiga de Brenda Gandini, quien está en pareja con el actor desde hace años. "Fue cuando éramos estudiantes de teatro", reveló la celebridad.

Garciarena dejó en claro que Heredia no habría sido el único actor con el que salió: "Yo trabajé en muchos países, con muchos galanes, y me he confundido realmente con muy pocos, pero por supuesto que te pasa. Muchos fueron novios míos". Dlugi le consultó a Sabrina sobre quiénes fueron esos actores con los que salió antes de conocer a Paoloski y ella contestó: "Empecé (a actuar) a los 14, más o menos, y con él empecé después de los 25 a estar de novia. Hay un tiempo ahí que una se enamoró y se confundió, por supuesto".

La relación con Germán Paoloski

La conductora radial le consultó a la actriz cómo vivió el momento en que fue entrevistada por Germán Paoloski en su ciclo de Telefe y ella reveló: "Por un lado, me divierte mucho y, por el otro, me dan unos nervios terribles, porque es como llevar a un show televisivo algo cotidiano de la vida". "Nos amamos mucho, nos queremos mucho, nos cuidamos, pero sabemos que la personalidad de los dos es fuerte y, por ahí, la gente no la conoce tanto. Dentro de ese ámbito de pareja y de amor, hubo algunas cositas que nos pudimos decir", agregó en referencia a cuán afianzada está su relación con su marido.

El picante ida y vuelta entre Sabrina Garciarena y Germán Paoloski en televisión

Paoloski entrevistó a Garciarena en No es tan tarde y le hizo una consulta que expuso una fuerte interna de la pareja. "¿Cambiarías algo de mí?", enunció el periodista que también conduce El Noticiero de la Gente los mediodías de Telefe. Y Garciarena lo deschavó: "¡Sí, un montón de cosas! Una, por ejemplo, es que sos neurótico con un montón de cosas".