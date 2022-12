Romina se largó a llorar tras su pelea con Nacho en Gran Hermano: "Irrespetuoso"

Romina se largó a llorar en Gran Hermano (Telefe) tras una gran discusión con Nacho que terminó a los gritos. Hasta ahora, esta es la discusión más fuerte que hubo en la casa desde que comenzó el juego.

La exdiputada y Nacho están enfrentados hace bastante, pero la gota que rebalsó el vaso fue esta prueba semanal, que consistía en que los participantes tenían que dividirse en grupos y permanecer todos acostados en una cama durante 12 horas. Cuando Romina vio que Walter "Alfa" y Alexis "El Conejo" se habían bajado, ella también lo hizo y se desató un escándalo.

Romina se bajó luego de ver que Alexis y "Alfa" se habían bajado, pero luego "Alfa" le explicó que no se había bajado por decisión propia, sino porque lo habían empujado de la cama. Nacho se enojó al ver que Romina había desistido, la acusó de haber arruinado el juego y empezó una pelea a todo volumen en la que se fueron sumando otros participantes.

"No vamos a estar al pedo ahí en la cama 12 horas", se quejó Romina. "¿Y por eso se van a bajar todos?", le preguntó Nacho. "Y si ustedes eran cinco en una cama", agregó la exdiputada. Nacho dijo que su actitud le parecía "cualquier cosa", a lo que Romina le contestó que pensara lo que se le cante. “Y si obvio, vos hiciste lo que se te cantó y así nos fue, Romina”, le contestó el joven.

"¿Que hice lo que se me cantó? Ustedes hicieron lo que se les cantó. Con vos no hablo más, irrespetuoso. No lo soporto más. Pelotudo, pendejo de mierda. Yo no me voy a quedar 12 horas en la cama si ya se había bajado uno", soltó Romina. "¡Nos íbamos a quedar todos!", se quejó Nacho. Fue entonces cuando "Alfa" le aclaró a Romina que no se había bajado, sino que lo habían empujado.

Romina se sintió abrumada de ese clima de gritos y se fue afuera a llorar. "Ey, pará, pará", le dijo "Alfa" mientras intentaba consolarla, dándole palmaditas en la espalda. "Dejame, ya sé", le respondió Romina. "Dale que tenés que ir a cocinar que estos pelotudos no comen", agregó el hombre de 60 años. "Ya sé, quiero llorar, nomás", concluyó la exdiputada.

