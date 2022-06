Romina Pereiro sufrió un complot en Telefe: "La mano negra es vengativa"

Romina Pereiro, la exesposa de Jorge Rial, fue víctima de una "mano negra" en Telefe.

Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial, estaba a punto de co-conducir un nuevo programa en Telefe llamado Ariel en su Salsa, el cual tenía una fecha de estreno pactada para el lunes 13 de julio de 2022. Sin embargo, durante las últimas horas se supo que alguien de la producción canceló su proyecto.

Desde su escandalosa separación con Rial, Pereiro se alejó de los medios y enfocó sus energías en su carrera como nutricionista y en sus hijas. Sin embargo, parecía muy ilusionada por conducir este nuevo programa, en el que iba a hablar sobre su pasión, la nutrición, y faltaba apenas un mes para su estreno.

“Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de Telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a Ariel Rodríguez Palacios y un equipo espectacular que hoy conocí. La idea va a ser divertirnos mucho y aprender. Gracias Telefe, producción, Ariel y a todo el equipo por confiar en mí. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15”, había contado Romina muy entusiasmada en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ahora Ángel de Brito, conductor de LAM (América), obtuvo la primicia tras haberse contactado con el canal. “El lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina, pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa. No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar”, relató el conductor.

Aunque De Brito no dio nombres, especuló que se trataría de una persona que quiere vengarse de ella. “La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefe me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión”, cerró el conductor.

El descargo de Romina Pereiro sobre Chano Charpentier

Recientemente, la exesposa de Rial publicó un descargo en sus redes en honor a su amigo Chano Charpentier, quien sufrió una recaída y volvió a ser internado en un hospital psiquiátrico. Es por esto que Romina hizo un posteo en su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores sobre la importancia de una ley que ampare a las personas que sufren problemas de salud mental.

Pereiro compartió un video de la mamá de Chano, quien fue convocada para dar una charla en el Sentado de la Nación con el fin de sumar su testimonio al debate de la Ley de Salud Mental y Adicciones. “Tengo un amigo que no la está pasando bien. Ni él ni su familia. Como es un caso público, me parece que es momento de visibilizar a través de las palabras de su mamá que la Ley de Salud Mental necesita ser debatida y modificada urgente”, comenzó Romina.

En la publicación, la nutricionista destacó que las personas con adicciones “necesitan tratamiento multidisciplinario, y sus familias, contención y orientación profesional”. “El Estado debe estar presente atendiendo y conteniendo a los pacientes y sus familiares. Garantizando el acceso al sistema de salud que corresponda. Chano, te queremos y te esperamos con mucho amor”, cerró Pereiro.