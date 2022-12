Rodrigo Lussich se rapó en vivo y sufrió un imprevisto: "Te dije en 2"

El conductor de Socios del Espectáculo se mostró sorprendido ya que no esperaba el resultado que obtuvo en su cabello. Rodrigo Lussich llamó la atención de su peluquero en pleno vivo de El Trece.

Rodrigo Lussich se rapó en televisión para cumplir la promesa que había hecho ante el posible triunfo de Argentina y obtuvo un inesperado resultado. El conductor de Socios del Espectáculo se mostró sorprendido cuando vio cómo había quedado su cabello.

"Yo todos los veranos me rapo, pero el último no lo hice porque tenía la cara muy redonda y este año estoy más anguloso. Aparte para usar este corte, para mi gusto, hay que estar muy bronceado. Ahora me voy a tirar al sol como un lagarto", relató Lussich mientras un joven le pasaba una máquina por la cabeza, dejando caer su cabello al piso.

Lussich en un momento se dio cuenta de que el peluquero había cometido un error en relación al punto de la máquina, por lo que le quitó más pelo del que hubiera querido. "Yo te dije que quería en 3 y esto es un 2. Nunca me rapé tanto. ¡Estoy pelado, chicos!", soltó el conductor entre risas nerviosas.

La revelación de Rodrigo Lussich sobre el enojo de Wanda Nara con Antonela Roccuzzo

La ex de Mauro Icardi y Maxi López hizo un posteo con Antonela Roccuzzo antes del partido, donde le deseó suerte a la esposa del 10 de la Selección. "Antonela no subía ninguna foto hasta que terminaba el partido, lo que hizo que Wanda Nara se mande una cagada. Es mandada a ser. Wanda Nara se sacó una foto de cholula, haciéndose la amiga y la otra no se la sube. Después la tuvo que borrar", enunció Lussich sobre la cábala de no subir fotos de Roccuzzo.

"Feliz por Argentina. ¡Por él y sobre todo, por ella! Te quiero, @antonelaroccuzzo. ¡Los tequilas que nos tenemos que tomar!", había escrito Wanda en su historia de Instagram que, al ver que no reposteada por Antonela, decidió borrar. "Wanda se sintió ninguneada y dijo ‘la tengo que sacar porque quedé como una boluda. Se hace la íntima y la otra la ningunea, le dice ‘¿quién te conoce, Wanda Nara?’ Le puso lo de los tequilas y Antonela le dijo ‘dale, esperame en la barra con los chupitos'", concluyó Lussich, fiel a su estilo picante.

Después del partido, Antonela hizo un emotivo posteo con la Copa del Mundo y escribió: "No se ni como empezar.. que orgullo mas grande que sentimos por vos @leomessi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay q pelearla hasta el final. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo q deseabas conseguir esto".