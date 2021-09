Ridículo: Viviana Canosa quiso cantar trap e hizo un papelón al aire

En su programa de A24, Viviana Canosa confundió a Wos con L-Gante y, en un intento por ridiculizar los spots de campaña, cantó un trap al aire.

Viviana Canosa hizo un repaso por los bizarros, divertidos y pegadizos spots de campaña de los precandidatos a las Elecciones 2021 y en un intento por burlarse de las estrategias de comunicación, protagonizó un papelón televisivo al "intentar" cantar un trap para presentar su programa, Viviana Con Vos (A24).

Al inicio de su editorial, la conductora macrista hizo un repaso por los spots de campaña más bizarros y divertidos, y confundió en un divertido error a los artistas Wos y L-Gante, figura resonante del momento. Tras pasar los spots de Diego Santilli ('La Santilleta'), "El Chivo" Rossi ('La Rossineta'), Guillermo Moreno (parodia de la canción de Marolio) y Javier Milei (quien cantó una canción de La Renga y, posteriormente, fue repudiado por la banda), entre otros, Canosa intentó hacer un trap para presentar su programa y a sus panelistas.

Tratando de imitar el estilo de los traperos, Canosa tomó un micrófono y lanzó unas rimas, para presentar su programa de actualidad política. "Ahora me voy a la mesa pero antes me subo a mi patineta. eo eo eo Viviana Con Vos. Cuanta tontería, cuanta pavada, no hay una idea en esta campaña", cantó Canosa, en un bizarro momento televisivo.

Leandro Santoro descolocó a Viviana Canosa al aire y la conductora quedó pedaleando

Canosa consultó a quién le hablaron los candidatos en esta campaña y Santoro que consideró que fue al núcleo duro. "Hay una complicación en la construcción del mensaje por los vehículos", afirmó el asesor presidencial y marcó que los canales de noticias tienen publico cautivo y que los dirigentes políticos no suelen ir a todos los programas, por lo que se dificulta el intercambio de miradas.

"América está un poquito en el medio", aseguró Santoro, a lo que Canosa respondió que no estaba "ni de un lado ni del otro". Pero el candidato del Frente de Todos le marcó que América TV suele posicionarse más a favor de la oposición, algo que a Canosa le costó admitir y consideró que estaba más del lado del kirchnerismo. "Me parece que más del de ustedes eh... ponele que Baby (Etchecopar) y yo estamos más del otro", reconoció finalmente la conductora, entre risas.

En este sentido, Santoro indicó que "lo que ocurre es que las personas terminan viendo programas que confirman lo que piensan". "Eso complica muchísimo la construcción del mensaje más amplio y es difícil hablarle al sector del medio, que tiene una particularidad que no quieren hablar de política", admitió el precandidato.