Ricky Montaner frenó en seco a una fan de su papá en La Voz: "¡Es un hombre casado!"

Una fanática de Ricardo Montaner le confesó su amor al cantante y Ricky la detuvo con una fuerte advertencia.

Ricardo Montaner, miembro del jurado de La Voz Argentina junto con sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y "La Sole", vivió un desopilante momento: una participante le declaró su amor al verlo en persona. Fue tal el enamoramiento de la joven que Ricky Montaner tuvo que detenerla con una fuerte advertencia: que su papá es un hombre casado.

Se trata de Maira Rosetto, una joven salteña de 30 años que se presentó al programa con el sueño de construir su carrera en la música. A pesar de que Montaner no la eligió para formar parte de su equipo, Maira se emocionó profundamente por ver a su ídolo en persona y le expresó todo su amor frente a las cámaras.

Al terminar de cantar, Mau y Ricky comenzaron a hacerle preguntas sobre su historia y su camino en la música. Sin embargo, Maira no podía concentrarse teniendo a Montaner a tan pocos metros. "Perdón, pero no puedo dejar de mirar a tu papá. ¡Lo amo!", confesó la joven. "Ey, ey ey. ¡Es un hombre casado!", le dijo Ricky. "¡Pero lo amo!", reiteró Maira. "¡Pero es casado!", insistió el esposo de Stefi Roitman.

De un segundo a otro, Montaner se levantó de su asiento y le dijo a la joven: "Vengo a darte un abrazo ¿Cómo estás? Hablame de Salta, de tu casa, de tu familia. ¿Te dedicas a esto hace mucho?. "Ay, te amo, te amo, te amo, te amo con mi vida", le expresó la concursante, y le contó que es oriunda de Campo Quijano, "un pueblo muy hermoso de Salta, cerca de la Cordillera de los Andes", y que comenzó a cantar desde muy chica.

El consejo de Ricardo Montaner para Maia Rosetto

Finalmente, Montaner despidió a Maia dándole las gracias por haber viajado hasta Buenos Aires para participar y le dijo que no se desaliente por no haber quedado seleccionada en esta instancia. "Yo lamento mucho no haber dado la vuelta, más todavía ahora. Cantas entonado, cantas muy dulce, cantas bonito. Yo te invito a que no te des por vencida y que no tomes esto como algo negativo. Te invito a que te inscribas en El Regreso y te volvemos a ver aquí para que pases en una etapa nueva", la alentó el cantante.

Lejos de mostrarse triste, la joven respondió: "Te amo, los amo a todos, son hermosos, gracias por esta oportunidad. Me voy feliz porque conocí gente hermosa que me llenó muchísimo el corazón y cumplí mi sueño de conocer a Ricardo. ¡Y me está tocando la mano!".