Ricardo Montaner reveló por qué su hijo Héctor no fue al casamiento de Ricky Montaner y Stefi

Ricardo Montaner contó la verdadera razón por la que su hijo Héctor faltó al casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, en medio de los rumores de una interna familiar.

Ricardo Montaner pasó una noche inolvidable en familia el sábado pasado durante el casamiento de uno de sus hijos, Ricky Montaner, con Stefi Roitman. Como se muestra tan unido con Ricky, Mau y Evaluna, hijos que comparte con su esposa actual Marlene Rodríguez Miranda, llamó la atención que Héctor, el hijo que comparte con su expareja, no haya estado presente en la ceremonia.

Sin embargo, Alejandro, el otro hijo fruto de su matrimonio anterior, sí fue al casamiento. A raíz de esto, surgieron varias especulaciones y rumores de una posible interna familiar entre él y Héctor. Ahora, Ricardo conversó con Mañanísima y aclaró todas las dudas de sus seguidores con respecto a esta situación.

“Se especulaba mucho con qué pasó porque no estaba Héctor”, indagó el periodista. “El único hijo que no pudo venir desgraciadamente fue Héctor”, comenzó Montaner. A pesar de que no se permitían teléfonos celulares en el casamiento, para proteger la intimidad de los novios, él fue el único que pudo llevar el suyo para registrar el momento y compartirlo con su hijo.

“Pero estuvo, igual, porque… ¿viste que no se permitían celulares? Yo sí tenía uno. Lo llamé por FaceTime y pudieron ver la boda en tiempo real sin problemas”, contó. Sobre la razón de su ausencia, explicó que el problema fue que no pudo viajar hasta allí.

“Mi hijo Héctor desgraciadamente no pudo venir porque no pudo viajar. Él está apenas tramitando o terminando su residencia americana, porque él es venezolano, y no puede salir de Estados Unidos hasta que el proceso se complete. Por esa razón, ni Hector ni la familia pudieron venir”, aclaró el cantante frente a estos rumores.

Con respecto a la cuestión religiosa en la ceremonia, el periodista le preguntó cómo había sido la organización, ya que Stefi es judía y Ricky cristiano. “Precisamente no fue dividida, fue totalmente unida. Fue maravilloso. Recuerda una cosa, Jesús era judío. Entonces, lo más lógico es que no hubiese división. Y fue maravilloso, no hubo cámaras tampoco ahí. Lo estábamos guardando para que la gente lo viera en algún momento”, cerró.

La lista de famosos que no pudieron ir al casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Fueron varias las celebridades que, a pesar de haber sido invitadas, no pudieron estar presentes: algunos por estar lejos del país, otros para cuidarse del coronavirus, en medio del aumento de contagios y otros por motivos desconocidos. La ausencia de Marc Anthony fue la que más sorprendió, ya que es un íntimo amigo de la familia Montaner. No se sabe si conversó con ellos sobre los motivos por los que no fue, pero públicamente no dio ninguna explicación.

Por otro lado, Marley, Lali Espósito y Ricky Martin tampoco pudieron asistir, en sus casos, porque se encontraban en distintas partes del mundo: Marley recorriendo países en su programa Por el mundo, Lali en Europa con sus proyectos artísticos y Ricky de vacaciones en Puerto Rico.

En cuanto a la pandemia, hubo bastantes cuidados: todos los invitados fueron testeados en la entrada y, a aquellos que daban positivo, se los llevaba a un hotel. A pesar de todas estas medidas, Susana Giménez, que estuvo en un estado crítico en 2020 tras haberlo contraído, decidió cuidarse y faltar al evento.