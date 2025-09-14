Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei.

Ricardo Darín volvió a mostrarse sumamente crítico del gobierno de Javier Milei, del que en reiteradas oportunidades se ha manifestado en contra. En esta ocasión, lo hizo en una entrevista con Hispa, donde dejó entrever su preocupación por la creciente cantidad de personas viviendo en la calle y la nula acción que observa por parte del Estado.

"Tengo una lista larguísima de cosas que no termino de entender nunca, yo creo que a todos les pasa un poco eso. Hay cosas que no las puedo terminar de digerir, como la justicia social. No me quiero hacer, como dicen, el 'progre con OSDE' para descalificarte, pero me asusta un poco el hecho de que nos estamos acostumbrando a ver gente o familias enteras viviendo en la calle y ya forman parte de una cierta naturaleza del paisaje", analizó el reconocido actor.

La crítica de Ricardo Darín al gobierno de Milei

Seguido a ello, sostuvo: "Perdimos un poco la sorpresa, el impacto, la desazón de decir 'che, ¿tiene que ser así?'. Insisto, y lo digo de verdad, no me estoy haciendo el nada ni estoy en ninguna, pero yo me voy a dormir en una casa con techo, calentito... veo esas familias en la calle y vos decís '¿qué están haciendo ahora?, ¿cómo es?, ¿qué se hace?, ¿nadie se puede hacer cargo de eso?'".

Ricardo Darín en El Eternauta.

En esa misma línea, opinó: "Estamos en una era donde todo lo que sea que el Estado se haga cargo de algo con respecto a sus ciudadanos es una mala palabra, porque eso atenta contra la economía. ¿Pero y las cosas que atentan contra la humanidad?, ¿contra nuestra humanidad?". "Vos te vas a dormir bajo techo, calentito, te olvidás. No lo tenés en cuenta", concluyó Darín, que en varios pasajes de la entrevista se vio notablemente confungido por lo relatado.