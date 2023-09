Revelan quién sería la amante de Aníbal Lotocki: "Hace 20 años"

Quién es Florchis, la influencer señalada como la supuesta amante de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna.

Aníbal Lotocki es un médico cirujano que se autodefine como "especialista en modelación corporal" y que operó a varias figuras de la farándula, entre ellas a Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto de 2023 a causa de su mala praxis. Desde que salieron a la luz las denuncias de sus víctimas, Lotocki está en el ojo de la tormenta, y tras los escraches que vive a diario, eliminó sus redes sociales e incluso y puso su casa en venta. En este contexto, se destapó una nueva polémica en torno a su vida íntima.

Actualmente, Lotocki está casado con María José Favarón, con quien vive en su hogar ubicado en la localidad de Vicente López. En más de una ocasión, la mujer fue a los canales de televisión a defender a su marido, a quien declara como inocente. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz el nombre de una influencer apodada Florchis, quien fue señalada como la amante del médico.

Según revelaron en A la tarde (América TV) esta mujer sería "una amiga íntima con derechos especiales". En este sentido, agregó que "todo esto sale a la luz por la misma Florchis", quien desde le envió un misterioso video a Lotocki en el que le dice: "¡Que la vida nos permita seguir compartiendo momentos como este! Los amigos se cuentan con los dedos de una manos y ahí estás vos hace 20 años. Te quiero, Patancito”.

A su vez, señalaron que Florchis "está operada por el doctor Lotocki desde siempre”, por lo que es muy posible que eventualmente desarrolle graves consecuencias en su salud. Los familiares de Lotocki aseguraron que la mujer vive en Miami, lugar al que el médico viaja cada tres semanas para visitarla.

Cabe destacar que tras la muerte de Silvina, la tercera en discordia publicó un descargo en sus redes en defensa de Lotocki: “Una vez más aquí se habla claramente del caso en términos legales. Ese odio al que incita con tanto fervor la televisión argentina solo atrasa, no les permite ver con claridad las cosas como realmente son”.

Y agregó: “Cada historia siempre tiene dos partes que contar y solo están dejando hablar a una. Creo, confío y apoyo hasta el final de este camino al doctor Aníbal Lotocki, no solo como persona y ser humano que es, sino cómo el mejor profesional que he conocido”. Por lo pronto, Lotocki no dio declaraciones al respecto.

Revelan el escalofriante rol que cumplía la esposa de Aníbal Lotocki en el quirófano

Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso, quien además fue víctima de Lotocki años atrás, reveló un dato aterrador sobre los procedimientos del cirujano. Según el hombre, quien al día de hoy tiene el rostro completamente desfigurado por la mala praxis del doctor, la esposa de Aníbal hacía de asistente quirúrgica.

Acto seguido, reprodujo la repudiable frase que le escuchó decir a la mujer. “Con perdón de la expresión y con todo el amor y el respeto a la comunidad trans, que siempre me han apoyado para que salga adelante... Me dijo: ‘Acá las que dejan la plata son las trans que están abajo de los puentes, vienen agarradas a palos y Aníbal las opera’”, aseguró Mariano en DDM (América TV). “Él se aprovechaba de la vulnerabilidad de esas mujeres, me lo dijo su propia esposa. No quería anestesista porque la quería toda para él”, cerró.