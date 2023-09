Filtran el importante proyecto que no pudo concretar Silvina Luna: "Por su hermano"

Silvina Luna tenía un proyecto muy importante vinculado a la operación que le hizo Aníbal Lotocki que no pudo concretar, pero que puede reflotarse próximamente. De qué se trata.

Silvina Luna murió el jueves 31 de agosto a los 43 años a causa de las complicaciones de salud que le generó la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, hecho que causó un gran dolor en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, se filtró cuál es el proyecto que no pudo concretar pero que se reflotó para llevarlo adelante próximamente.

El abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando, brindó algunas declaraciones vinculadas a la causa contra Aníbal Lotocki, que tiene una sentencia de cuatro años de prisión que no está firme y sumado a eso, no puede ejercer la medicina. Entre otras cosas, también dijo qué es lo que tenía en mente la modelo con el objetivo de que se sepa su historia en este contexto.

"Silvina Luna quería hacer una serie sobre lo que pasó con Lotocki. Si es por su hermano, creo que esto puede continuar. Quiere cumplir todos los proyectos de Silvina", reveló Burlando respecto al proyecto audiovisual basada en la causa contra el médico en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se emite por La Once Diez. No se supo por qué plataforma iba a emitirse ni muchos otros detalles, pero lo cierto es que Ezequiel Luna, el hermano, desea cumplir los proyectos que no pudo realizar la mediática.

"Hay posibilidades de que Lotocki termine preso. Estoy evaluando si frente a la condena que ya tiene y su gran cantidad de causas no hay una situación de riesgo procesal", sostuvo en referencia a la situación legal del médico. Además contó cómo vivió los días posteriores a la muerte de Silvina Luna: "Esta semana fue demoledora. Sentí mucho el cansancio. Lo de Silvina, quien era amiga de la vida y que amaba la vida, me generó una gran fatiga".

Marcha en la casa de Aníbal Lotocki: reclaman justicia por las víctimas

La movilización en la puerta de la casa del médico Aníbal Lotocki comenzó pasadas las 18 horas, en Vicente López. En la convocatoria fue por una marcha "pacífica por justicia por las muertes de personas operadas" por el médico que intervino en la cirugía que se realizó la modelo y actriz Silvina Luna, cuyas secuelas le quedaron en el cuerpo por más de diez años. "Que entienda la sociedad que queremos que nos acompañen para que se haga justicia y que todos aquellos que están sufriendo puedan tener una mejor calidad de vida", dijo la actriz Ileana Calabró, en C5N.

Mientras se escuchaba el grito de "asesino", Calabró habló ante Y contó: "En algún lugar tenía la esperanza de que su fortaleza espiritual la salvase. Y no pudo", dijo, con la voz quebrada al borde del llanto. En ese sentido, dijo que estaba en el lugar para pedirle al Poder Judicial "que se haga cargo" de su pedido. Además, reveló que "hay un chat" en donde distintas personas contaron las intervenciones realizadas por Lotocki y cómo les afectó en su vida. "Si hay tantos damnificados que se hagan cargo", reclamó.

Allí, también se hizo presente el abogado de Luna, Fernando Burlando, que sostuvo que se acercó "para acompañar a las chicas" que llegaron hasta el lugar. Por la transmisión que hizo América TV más temprano, se pudo ver que el médico tabicó las ventanas de su casa para que no se pudiera ver hacia adentro.

Según informó el canal C5N, fueron unas cien personas las que llegaron hasta la casa de Lotocki. Entre las que se pudieron ver personas mayores, adolescentes y también familiares de víctimas de mala praxis, no necesariamente intervenidas por Lotocki.