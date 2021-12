Revelan las dos famosas que tuvieron algo con el Loco Montenegro en MasterChef Celebrity

Hernán Montenegro habría estado con dos compañeras de MasterChef Celebrity, según reveló Ernesto Tenembaum en su programa de radio.

Ernesto Tenembaum sorprendió a todos al revelar las dos compañeras de competencia con las que habría estado Hernán "Loco" Montenegro en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, según le habría contado María O'Donnell. Así como en los últimos días se rumoreó que Joaquín Levinton y Charlotte Caniggia protagonizan un intenso romance, el periodista político asombró a sus compañeros al contar un "infidencia" sobre la edición pasada de la popular competencia gastronómica.

Cada versión de MasterChef Celebrity cuenta con participantes a los que se los vincula sentimentalmente y la tercera temporada no es la excepción. Los protagonistas de la actual edición son el cantante Joaquín Levinton y la mediática Charlotte Caniggia, aunque la propia hermana de Alex lo desmintió categóricamente. Mientras en ¿Y ahora quién podrá defendernos? (Radio con vos) hablaban sobre los rumores de este romance, Ernesto Tenembaum sorprendió a todos al revelar que los camarines de la competencia tienen más temperatura que las hornallas.

El reconocido periodista político reveló que su amiga y colega María O'Donnell le contó algunas infidencias de la segunda temporada de MasterChef, en la que la politóloga participó. Por un lado, O'Donnell le confesó que los rumores sobre el romance que fogonearon en las redes y en el mismo programa entre Claudia Fontán y Hernán "Loco" Montenegro era cierto. Pero lo que más sorprendió fue la revelación que hizo a continuación: el exbasquetbolista también habría estado con Georgina Barbarossa, subcampeona de MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui estalló con Charlotte Caniggia en MasterChef y la comparó con su hermano Alex

El sorteo determinó que la influencer de 28 años fuera compañera de "La Peque" Paula Pareto, por lo que los chefs destacaron que “entre las dos hicieron una buena lemon pie”, ya que la hija de Mariana Nannis se lució en la crema y el merengue, mientras que la médica y exjudoca consiguió "una gran masa". Sin embargo, no fue todo tan bien para ellas, ya cuando le tocó la devolución a "Tegui" no fue elogioso ni mucho menos.

De hecho, el nacido en Necochea (provincia de Buenos Aires) se dirigió a Caniggia y le llamó la atención: “Charlotte, es el segundo día que vos tenés esta actitud poco productiva y poco positiva. Uno no se puede enfrentar a cocinar para gente así. No quiero decir a quién me hacés acordar... Las recetas están para seguirlas y el trabajo en equipo es en equipo".

“¿A mi hermano? ¡Ah, ok!”, contestó ella al instante para demostrar que había entendido rápidamente la indirecta para el polémico Alexander. Sin embargo, detrás de las cámaras se mostró un poco más molesta y opinó en el backstage habitual para cerrar el incómodo tema: “No es verdad lo que dice Germán... Hay días alegres y días no alegres, en los que uno está más serio”.