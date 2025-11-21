Repudio total: Esteban Trebucq defendió la reforma laboral con una lamentable frase.

El periodista Esteban "El Pelado" Trebucq generó una fuerte polémica en La Nación Más la semana pasada. Mientras defendía la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei, el conductor utilizó un repudiable término para referirse a los despidos.

El tema de su editorial se centraba en los cambios en la legislación laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Esteban Trebucq tomó el micrófono para analizar y defender la iniciativa, asegurando que cuenta con un amplio consenso político. "La otra mirada es la que está proponiendo el Gobierno y gran parte de los sectores de la oposición, incluso creo que el radicalismo está de acuerdo con esto", comenzó diciendo.

Fue entonces cuando el conductor de La Nación Más resumió el espíritu de la ley con una frase que generó repudio inmediato en redes sociales: "Che, flexibilizar para que sea más simple contratar. Y si es más simple contratar, es más simple expulsar". El uso del término "expulsar" en lugar de "despedir" o "cesantear" fue lo que detonó la controversia, dada la fuerte carga semántica de la palabra, que deshumaniza la relación laboral.

Trebucq no se retractó

Lejos de retractarse o matizar sus dichos, Esteban Trebucq redobló la apuesta. Tras lanzar la polémica frase, miró a cámara y remató con una pregunta retórica que minimizaba el impacto del despido en la vida de un trabajador: "¿Y cuál es el problema?".