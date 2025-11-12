Viviana Canosa atacó fuerte a Esteban Trebucq.

Viviana Canosa volvió a estar en el centro de la polémica tras lanzar un duro comentario contra su colega Esteban Trebucq durante su programa El bulo de Viviana, emitido por el canal de streaming Carnaval. La periodista se refirió con ironía al conductor luego de que este expresara su apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

“A mí la reforma laboral me importa demasiado y sobre todo cuando escucho a tipos como Trebucq, el pelado Trebucq, el periodista de la ópera y el sobre”, comenzó diciendo Canosa, visiblemente molesta. Luego citó las palabras que desataron su enojo: “Dice el pelado Trebucq que hay que hacer una reforma laboral ‘para que sea más simple contratar y expulsar’”. Inmediatamente, la conductora expresó su repudio por el uso de esa palabra: “La palabra expulsar es una palabra que a mí no se me ocurriría decir cuando contratás o despedís gente”.

Con su característico tono irónico, Canosa agregó una frase que no pasó desapercibida: “¿No será despedir, en vez de expulsar? El tipo no tiene drama con la reforma laboral porque sabe que mientras el cuatro camperas esté, a él por supuesto el correo siempre le va a llegar con el sobre correcto”. De esa forma, hizo una clara referencia a Javier Milei, a quien apodó de manera sarcástica por su costumbre de usar varios abrigos superpuestos.

Qué dijo Esteban Trebucq sobre la presunta pelea con Luis Majul

El periodista Esteban “El Pelado” Trebucq rompió el silencio luego de que circularan versiones sobre una supuesta pelea con su compañero de La Nación Más, Luis Majul. En diálogo con Los Profesionales de Siempre por El Nueve, el conductor decidió ponerle fin a los rumores. Consultado por el periodista Fede Flowers sobre el supuesto conflicto, Trebucq fue tajante y desdramatizó la situación: “Ni me había enterado que había lío”, sentenció con su habitual tono irónico, dejando en claro que entre ellos no existe ningún enfrentamiento.