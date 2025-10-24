Trebucq rompió el silencio y hablo sobre su pelea con Majul: "Es".

El periodista Esteban "El Pelado" Trebucq rompió el silencio y respondió preguntas sobre los rumores de pelea con su compañero de La Nación Más Luis Majul. Qué dijo en diálogo con Los Profesionales de Siempre, por El Nueve.

Trebucq habló con el periodista Fede Flowers, quien le preguntó sobre el supuesto conflicto. "Ni me había enterado que había lío", sentenció El Pelado.

Luego, el cronista de El Nueve recordó el día que Trebucq se levantó de la mesa abruptamente en El Observador, la radio de Majul. "Ustedes solos vieron que hubo lío", le contestó.

"Es un amigo, vino a mi cumpleaños", reveló Trebucq, pero no recordó si Majul le había regalado algo. "A mí hija seguro, lo cual es muy importante. Te voy a decir algo, una de mis hijas al único que quiere es a Majul", siguió y bromeó: "Debe ser uno de los pocos que lo quieren. Su familia y mi hija". "Es un amigo, de verdad", añadió.

Qué dijo el periodista que entrevistó a Trebucq

Cuando volvieron al piso, Fede Flowers opinó: "No les creo nada, nada de nada. Para mí se chicanean, entre programa y programa al aire se sacan chispas". " 'Es un amigo', dijo. Lo trató como de rata", agregó, antes de que intercediera Flor de la V para aclarar: "Lo tengo que defender a Majul. Es generoso".