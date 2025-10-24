Se escuchó todo: el comentario de Luis Majul sobre la "campera" de Milei que salió al aire de LN+.

Javier Milei y los candidatos de La Libertad Avanza cerraron la campaña en Rosario. El presidente, en vísperas de las Elecciones 2025, llegó al recinto con su habitual campera negra. Es por este motivo que, al aire, Luis Majul soltó un comentario en LN+ que no pasó desapercibido.

"Está arengando el presidente...", comenzó diciendo Majul, mientras observaba cómo Javier Milei avanzaba en medio de los seguidores que asistieron al cierre de campaña. Acto seguido, y con el micrófono prendido, al periodista se le oyó decir lo siguiente: "No puedo dejar de pensar el calor que debe tener con esa campera. Pero por supuesto que está entusiasmado".