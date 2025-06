América TV sufrió una renuncia inesperada.

América TV sufrió la renuncia de una de sus megafiguras. La noticia se confirmó en las últimas horas y fue anunciada por el mismo protagonista, quien aseguró en sus redes sociales que no regresará al programa que supo integrar. "No vuelvo", fueron sus palabras.

En efecto, quien se bajó de Desayuno Americano es Juan Etchegoyen. El periodista, muy conocido por sus entrevistas en Mitre Live a diferentes personalidades de la farándula, atravesó un cuadro de estrés que le impidió continuar en pantalla. Luego de varios días, un usuario de Instagram le preguntó si regresaría al ciclo conducido por Pamela David. De forma contundente, su respuesta fue negativa.

"Juan, ¿volvés a Desayuno Americano?", le consultaron a Etchegoyen, a lo que él contestó: "No vuelvo". Sus palabras hicieron ruido en el mundo de la farándula, puesto que ya no se lo verá en el panel de Desayuno Americano, uno de los programas más vistos de América TV.

Juan Etchegoyen habló de su cuadro de estrés sufrido en América TV

"Estaba al aire en 'Desayuno Americano', me empezó a sangrar la nariz y desde el canal llamaron a una ambulancia. Vino un médico, me tomó la presión, tenía un pico muy alto y me trasladaron a una clínica. Ese fue el momento más difícil, luego se repitió el sangrado y un cardiólogo me recomendó que me tomara unos días porque este pico de presión fue por el estrés", aseguró Etchegoyen, a través de un video que difundió en sus redes sociales.

Continuando con su relato, Juan Etchegoyen agregó: "Me trasladaron a la Trinidad de Palermo y me trataron con rapidez. Ese fue el momento más difícil y el sangrado se repitió el miércoles y el jueves. Un cardiólogo me recomendó que me tomara unos días porque, probablemente, este pico de presión fue por el estrés, por la rutina del día a día".

"A veces no nos damos cuenta, pero nos estamos haciendo mal con la locura en la que vivimos siempre. Mi cuerpo me dio el mensaje de parar un poco. A raíz de esta situación me desligué del teléfono y del trabajo. Por una cuestión hereditaria posiblemente sea hipertenso, pero son cosas que van a arrojar los resultados de los estudios", continuó el periodista, quien sentenció: "Estoy bien, fue un susto porque me empezó a sangrar la nariz, mucho, mientras estaba al aire. Fue un pico grande de presión, pero nada más"