Reapareció Rosalía, la bailarina de Fabián Show, y contó su grave problema de salud

La bailarina reconocida por la frase "va en contramano, Rosalía", reapareció públicamente y habló en profundidad de su vida después de la televisión.

Reapareció Rosalía, la bailarina que triunfó junto a Fabián Show, y reveló cómo continuó su vida artística luego del éxito televisivo. La mujer que se hizo reconocida por la famosa frase "vas en contramano, Rosalía" brindó una reciente entrevista y confesó que hace algunos años atrás sufrió un terrible problema de salud.

El nombre de la entrañable bailarina volvió a ser tendencia en los últimos días en el marco de los shows que brindó su tocaya española, Rosalía, en el Movistar Arena. Precisamente, una integrante del público llevó un cartel que decía "vas en contramano" y todo el público empezó a cantar "Conga, conga, conga, las chicas bailan conga", versos que entonaba el mismo Fabián Show en su programa. Por este motivo, y luego de que el video de Rosalía "La Internacional" volviera a recorrer todas las redes, un noticiero de Córdoba salió en búsqueda de la bailarina.

El programa Todo Córdoba, emitido por la pantalla de El Doce, se acercó hasta la localidad de Bell Ville, donde actualmente reside la bailarina, y hicieron público su testimonio. En este marco, Rosalía habló de su vida luego de la televisión, la repercusión entre la gente y el problema de salud que tuvo hace algunos años atrás y con el que tuvo que luchar.

Desde que se alejó de la televisión, Rosalía sufre de un problema en las rodillas que le dificulta bailar como la hacía antes. Además, también sufrió un ACV hace un año atrás que afortunadamente no le dejó secuelas graves. Sin embargo, ese no es motivo para dejar a sus fieles fanáticos de lado cuando le piden que baile. "Lo hago como para distraerme un poco, porque me pongo nerviosa, pero estoy acostumbrada, he bailado con todos: con Damián Córdoba, con Sebastián, la Leo, Carlitos Rolán", reveló.

"A mi casa han ido un montón de personas para que les firme autógrafos. Hasta me filman", contó Rosalía con gran carisma e incluso confesó que hubo un hombre que aseguró que su hijo "se curó por la música de ella". Rosalía nació en la misma localidad cordobesa que Mario Kempes, pero ella asegura ser una de las más grandes figuras de Bell Ville. Incluso, pide que la llamen con el nombre de Rosalía "La Internacional".

El recuerdo de Fabián Show y el blooper que marcó su carrera

En esta misma entrevista que brindó con El Doce, Rosalía recordó con mucho cariño a Fabián Show y lo definió como "un loco maniático". "Después que él se murió yo seguí con mis actuaciones, estuve en el canal América también", recordó la bailarina sobre su trayecto en la pantalla chica.

Luego, hizo una especial reflexión sobre la frase del programa de Fabián que la inmortalizó como un personaje importante de la televisión argentina. "No sé quién inventó eso. Yo soy mejor que ellos, soy internacional. Hice una tirilla de la película que filmó José Sacristán en el comedor Bell Ville", sentenció sobre el reconocido "vas en contramano".