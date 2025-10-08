Reapareció Jorge Hané tras la quiebra de Reduce Fat Fast y anunció su nueva droga: "Es una maravilla"

Volvió Jorge Hané tras la quiebra de Reduce Fat Fast y anunció su nueva droga.

Jorge Hané, creador del suplemento dietario Reduce Fat Fast, reapareció tras haberse declarado en quiebra por una multa millonaria en su contra y anunció su nueva droga. Se trata de una actualización de Reduce Fat Fast que calificó como "una maravilla".

Jorge Hané, creador de la frase “Está más linda que nunca” -que se hizo muy popular en Argentina- reapareció en la televisión como invitado de Pamela David en Desayuno Americano (América TV) y bromeó sobre su latiguillo: “Es impresionante la frase como pegó en este país, la verdad que yo mismo ni me lo creo, la gente me reconoce, las chicas guapas que veo por ahí, las señoras todas que han perdido peso con las luces, me dicen, pero cómo estoy, le digo, está más linda que nunca”.

Pero el motivo de la visita estuvo lejos de ser recordar glorias del pasado. Jorge Hané visitó el estudio de televisión para hablar de su nuevo suplemento para bajar de peso, que es una actualización de su clásico Reduce Fat Fast: “Es una maravilla, el nuevo producto es algo fuera de serie, se llama el nuevo Reduce Fat Fast GLP-1. Es una hormona que se activa dentro del cuerpo, que controla y le dice al cerebro cuando uno ya está lleno, es decir, que ya comiste suficiente”.

“Hace unos 3 o 4 años una companía europea muy grande se dio cuenta que tenía un producto para la diabetes, para poder controlar la azúcar en la sangre. La gente estaba perdiendo peso, y ahí descubrieron que el gematoclide, que es una droga que utilizan ellos para lo que es la diabetes, ayuda a que la gente pierda peso", explicó Jorge Hané.

La polémica declaración de Jorge Hané: "Efectos secundarios"

Aunque Hané celebró dicha droga también remarcó que “tiene muchos efectos secundarios". "Yo creo en ella totalmente, pero yo siempre he creído que es posible lograr algo parecido de una forma natural. Decidí que voy a empezar a ver si puedo conseguir una fórmula que dé el mismo efecto", cerró.