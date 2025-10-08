El grave problema de salud que sufre Morena Rial en la cárcel: "Tiene"

Revelaron el diagnóstico que recibió Morena Rial en prisión.

A días de cumplirse el primer cumpleaños de su hijo Amadeo, Morena Rial vive uno de los momentos más difíciles de su vida. La mediática continúa detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena y, según confirmaron sus abogados, enfrenta un cuadro psiquiátrico que agravó su situación.

En diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece), Alejandro Cipolla —su exabogado y amigo— reveló que la joven fue diagnosticada con una patología que afecta su estado emocional. “Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó el letrado.

Cipolla detalló además que el diagnóstico fue comprobado por profesionales del Servicio Penitenciario: “Esto ya ha sido verificado por personal de la unidad, que lo consignó en un informe reservado. Solo repito palabras que ya se hicieron públicas”. Sobre el estado actual de Morena, el abogado fue contundente: “Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada hablábamos para ver cómo íbamos a organizar el festejo, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos encontrados”.

Cómo es la Unidad 51 de Magdalena, donde está detenida Morena Rial

De acuerdo con lo informado en LAM (América TV), el establecimiento presenta problemas de infraestructura, humedad y deficiencias en el servicio médico. “La higiene deja mucho que desear”, señalaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Pese a las dificultades, las internas pueden participar de talleres textiles y de panadería con salida laboral. La alimentación está a cargo de un servicio de catering que provee cuatro comidas diarias, y las visitas se realizan los fines de semana bajo un estricto protocolo de seguridad.