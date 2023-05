Quién se va de MasterChef: el nuevo participante eliminado en Telefe

En la gala de este domingo 21 de mayo se conocerá el próximo participante eliminado de MasterChef, el programa de cocina de Telefe que tiene a Wanda Nara en la conducción. Quién es el concursante que tiene chances de irse del reality.

MasterChef sigue captando el interés por parte de miles de televidentes. Mientras los fanáticos esperan con ansias la llegada de la final, en la gala de este domingo 21 de mayo se conocerá un nuevo eliminado del programa de Telefe. En las últimas horas, en las redes sociales se especuló mucho acerca de quién es el próximo participante que se va del reality de cocina.

Con la conducción de Wanda Nara, MasterChef brindará un nuevo episodio vibrante en el que los concursantes que recibieron el delantal negro por tener una floja semana deberán someterse a diversas pruebas para evitar la eliminación. La tarea no será sencilla, teniendo en cuenta que el jurado está conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef

Daniela

Candelaria

María Sol

Juan Francisco

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef

Emilio

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Estefanía

Germán Martitegui, Donato De Santis, Damián Betular son los jurados de MasterChef y Wanda Nara la conductora.

Quiénes son los participantes que se pueden ir hoy de MasterChef

Aquiles

Silvana

Antonio

Rodolfo

Rodrigo

Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo? Según se especula en las últimas horas, en las redes sociales aseguran que Rodolfo sería el próximo participante eliminado del famoso programa de cocina emitido por Telefe.

Martitegui se hartó en Telefe y cruzó a un participante de Masterchef

Germán Martitegui protagonizó un tenso momento con Rodrigo, uno de los participantes de MasterChef. Al principio comenzó en tono de broma, pero al darse cuenta de la gravedad del asunto, comenzó a retarlo con una serie de comentarios contundentes en plena preparación de su plato.

El participante de Masterchef tenía toda su cocina desordenada y en un movimiento desafortunado con su mano, tiró al suelo una bandeja con comida. Automáticamente se hizo presente Germán Martitegui, quien le dijo: "¿Qué es esto Rodrigo? ¿Te das cuenta que todo esto es consecuencia del desorden que tenés acá arriba?".

Frente a esta situación, le ordenó que no cocine hasta que no tenga todo en condiciones. "No entiendo. Yo no puedo creer el desastre que tenés acá ¡Mirá! Que sea la última vez que trabajas así", lanzó uno de los integrantes del jurados de Masterchef junto con Damián Betular y Donato De Santis.

"¿Qué son todos esos frascos? ¿Por qué tenés tanta cantidad de cosas y después haces una preparación chiquita?", le siguió recriminando Martitegui mientras Rodrigo se mostraba cada vez más nervioso. "Yo soy un complicado de la vida, un incomprendido de la vida. Entonces, todo es un lío", indicó el participante en diálogo con las cámaras del canal.