Qué es de la vida de Luisito Zerda, ex participante de Cuestión de Peso: así está hoy

Del éxito en la televisión a una dura batalla personal: Luisito Zerda saltó a la fama con Cuestión de Peso, donde su carisma lo convirtió en uno de los participantes más recordados del ciclo

El carismático Luisito Zerda, recordado por su paso por Cuestión de Peso, vivió una transformación que marcó su vida dentro y fuera de las cámaras. Su historia de esfuerzo, caída y superación continúa inspirando a quienes siguieron su trayectoria desde el programa de El Trece hasta su presente, donde logró un sorprendente cambio físico y personal.

De la fama televisiva a la lucha personal

El 8 de diciembre de 2018 marcó un antes y un después en la vida de Luisito Zerda. Con apenas 21 años y un peso superior a los 190 kilos, ingresó a Cuestión de Peso, el ciclo que acompañó a cientos de personas en su batalla contra la obesidad. Su simpatía, su sentido del humor y su historia lo convirtieron rápidamente en uno de los participantes más queridos por el público.

Durante su estadía en el programa, Zerda protagonizó momentos memorables, pero también vivió conflictos con los profesionales del ciclo, entre ellos con Alberto Cormillot. Su rebeldía y algunas polémicas lo llevaron a una pronta eliminación, aunque su nombre continuó resonando entre los seguidores del formato.

Un duro golpe y el comienzo de una nueva etapa

Lejos de la televisión, Luisito Zerda enfrentó uno de los períodos más difíciles de su vida. Años después de su salida del programa, cayó en una profunda depresión y llegó a pesar 290 kilos. En 2021, recibió un diagnóstico que cambió su perspectiva: leucemia. A partir de ese momento, comprendió que debía volver a luchar por su salud.

Con el apoyo de su entorno y de los médicos que lo habían acompañado en Cuestión de Peso, Zerda retomó su tratamiento. Volvió a contactarse con Cormillot y con su nutricionista, quienes lo ayudaron a emprender nuevamente el camino hacia una vida saludable. En 2023 alcanzó los 130 kilos, lo que le permitió someterse a un bypass gástrico, y para comienzos de 2025 ya había logrado superar la barrera de los 110 kilos.

El presente de Luisito Zerda: entre la comida y la superación

Hoy, Luisito Zerda lleva adelante un nuevo proyecto personal que refleja tanto su esfuerzo como sus contradicciones. Instaló un puesto de comidas en la intersección de Cristianía y Algarrobo, en Villa Luzuriaga, donde atiende a diario a sus clientes. “Arranqué cuidándome, hice todo un sacrificio, luché con la enfermedad y ahora tengo un puesto de comida”, comentó con humor al reaparecer en el programa conducido por Mario Massaccesi.

A pesar de trabajar rodeado de tentaciones, Zerda mantiene contacto constante con su nutricionista y con el doctor Spadafora, quienes lo acompañaron durante su proceso en Cuestión de Peso. Según relató, son ellos quienes lo sostienen en su día a día y lo ayudan a mantener los hábitos saludables que tanto le costó incorporar.

Un ejemplo de resiliencia y esperanza

La historia de Luisito Zerda es una muestra de perseverancia y superación. Después de atravesar enfermedades, dificultades emocionales y cambios radicales, logró reconstruir su vida desde un lugar distinto, sin renunciar al sentido del humor que siempre lo caracterizó.

Su evolución, tanto física como emocional, demuestra que la lucha contra la obesidad y las enfermedades asociadas no termina con el alta médica, sino que continúa en cada elección cotidiana. Hoy, con su emprendimiento y una nueva perspectiva, Luisito se convirtió en un ejemplo de que siempre es posible empezar de nuevo.