Preocupación por la salud del periodista Ignacio Ortelli de A24: “Recen por mí”

Internaron a un periodista de A24 y hay pedido de oración.

En las últimas horas, creció la preocupación entre colegas y seguidores por el estado de salud de un reconocido periodista argentino, quien deberá ser operado tras atravesar un problema ocular delicado. La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, especialmente porque el propio comunicador pidió a sus seguidores que recen por él.

Se trata de Ignacio Ortelli, periodista de A24 y Radio Rivadavia, quien compartió en Instagram que sufrió un desprendimiento de retina y se encuentra en reposo absoluto hasta ser intervenido quirúrgicamente el lunes. En el mismo mensaje, agradeció los saludos por su cumpleaños y destacó que este fue especial, ya que fue el primero como papá, tras el nacimiento de su hija Sofía en marzo pasado.

“En cuanto esté mejor (recen por mí), me pondré a responder uno por uno los hermosos mensajes que me cuentan que he recibido”, escribió Ortelli, visiblemente emocionado por el apoyo recibido. El desprendimiento de retina es una afección oftalmológica grave que requiere atención urgente, ya que puede provocar pérdida de visión. Sus síntomas más frecuentes incluyen manchas flotantes, destellos de luz y visión parcial, como una sombra que cubre el campo visual.

Por el momento, tras la operación, se desconoce cómo continuará la salud de Ignacio Ortelli, pero tanto sus seguidores como sus colegas del ambiente periodístico y compañeros del canal y la radio, le enviaron fuerzas, palabras de aliento y pronta recuperación en este difícil momento que se encuentra atravesando. Pronto, el comunicador retomará con sus tareas periodísticas.

Papelón en A24: dejaron el micrófono abierto y un periodista insultó a Villarruel

Se vivió un momento incómodo en la pantalla de A24 luego de que quedara abierto un micrófono mientras en pantalla había un video en la que se la veía a Victoria Villarruel y se escuchó a un periodista insultarla. Esta insólita situación se dio en el marco del conflicto salarial que se vive en el Grupo América y los despidos de 249 trabajadores.

Fuee una jornada de mucha agitación política: el Senado había rechazado el mega DNU de Javier Milei. Esto provocó una fuerte interna en el gobierno nacional, ya que en redes sociales acusaron a Victoria Villarruel de "traidora" por permitir que se diera el debate y el oficialismo sufriera una dura derrota legislativa.

En el marco del conflicto que se vive en el Grupo América, la vicepresidenta también recibió un duro insulto por parte de un periodista de A24. Es que mientras en la mañana de este viernes veían un video de Villarruel hablando tras el rechazo al mega DNU, quedó un micrófono abierto en el piso.

"Esta es una hija de puta", se escuchó de repente, mientras en pantalla estaba Victoria Villarruel. Como no podía ser de otra forma, el momento rápidamente se hizo viral en las redes sociales.