Preocupación por la salud de L-Gante desde la cárcel: "Pedimos una ambulancia"

El abogado del cantante contó la delicada situación de salud que enfrenta su cliente a una semana de haber sido detenido por la acusación de privación ilegítima de la libertad.

A una semana de su detención, se instaló gran preocupación por la salud de L-Gante. Luego de que salieran a la luz algunos mensajes que escribió el cantante desde la cárcel en la que se encuentra, su abogado aseguró que el artista no atraviesa un gran momento de salud.

En diálogo con América Noticias, Alejandro Cipolla, abogado defensor del cantante, aseguró que Elián Valenzuela sufrió una descompensación en la cárcel y tuvo que ser atendido. "Pedimos una ambulancia porque lo vi mal. Estaba volando de fiebre, está pálido, así que vamos a esperar a ver qué dice el médico, pero la verdad es que yo tampoco pude mantener una entrevista y explicarle todo", reveló el letrado.

En cuanto a los motivos que pueden haber desembocado en esta situación, Cipolla mencionó: "Yo creo que es una sumatoria de todo. Primero, el frío que hace. No es un hotel, es terrible el frío que hace". "A lo sumo lo van a trasladar al Hospital de Quilmes. Hay que ver lo que determina el SAME. Espero que llegue rápido porque ya les dije que ya se desmayó una vez”, añadió el letrado.

Por último, Cipolla aseguró que su cliente se encuentra bastante conmocionado al respecto y que "solo desea reencontrarse con su hija". Luego, sumó: "Hablaba bien, pero muy cansado. Me contó que se había ido a dormir muy temprano y que no se sentía bien. Ahí me dijo ‘no capaz que puede ser porque no estuve haciendo mucho ejercicio’, pero yo sabía que algo estaba mal".

La desesperada carta de L-Gante a su abogado desde la cárcel: "Sacame"

L-Gante le envió una carta a su abogado, Alejandro Cipolla, desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en donde se encuentra detenido desde el martes 6 de junio, acusado de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas de fuego. En las últimas horas, salió a la luz el mensaje que el creador de cumbia 420 le mandó a su abogado a través de un papel.

Días atrás, un amigo de Elián Valenzuela, el boxeador Ezequiel Matthysse, fue a visitarlo a su lugar de reclusión y le dio un papel y una lapicera, para que les escribiera una carta a sus seguidores. Desde entonces, el cantante deja diferentes mensajes que luego se filtran en las redes sociales. Ahora, le escribió unas palabras a su abogado para hacerle un urgente pedido.

Una de las cartas que escribió L-Gante desde la cárcel.

Luego, el letrado publicó la carta en su cuenta de Instagram, para mantener a sus seguidores al tanto de todo lo que sucede. "Como un preso político mediático", se puede leer en el papel. Debajo, el cantante agregó un desesperado pedido: "Cipolla, sacame, ja. L-Gante Keloke, celda 4". "Esperamos la libertad", escribió el abogado junto a la foto.

Además de ese mensaje, el letrado publicó otra carta que L-Gante escribió: "Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego Crónica, Tenés razón, para muchos soy más que un grano. Me encanta escuchar a (el abogado Leonardo) Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla”. En otro papel, agregó un mensaje para sus seguidores: "Gracias por el aguante, yo estoy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca”.