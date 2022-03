Preocupación por el estado de salud del respetado actor Arturo Bonín

En las últimas horas se dio a conocer que el respetado actor Arturo Bonín está atravesando un momento muy delicado de salud, según consignó el periodista Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Vamos a contar que Arturo Bonín está atravesando un momento muy delicado de salud, información que estamos dando aquí por primera vez. Acompañamos a la familia de este queridísimo actor. Una carrera divina, irreprochable, intachable, un actor de raza, queridísimo, que está atravesando un momento delicado de salud", contó Rodrigo Lussich al comienzo del programa que conduce junto a Adrián Pallares.

Y, con seriedad, agregó: “Queremos ser bastante cautos, sobre todo por respeto a su persona y su familia, pero desde acá queríamos mandarle un gran abrazo a Susana Cart, su esposa, y su compañera”, agregó el periodista antes de cerrar: “Esperamos que se recupere, pero está atravesando un momento muy delicado. Ojalá se pueda revertir”.

La broma de Arturo Bonín a Mario Pasik en la marcha del Orgullo LGBTIQ+

En una entrevista con El Destape, el actor Arturo Bonín rememoró la importancia que tuvo el estreno de Otra historia de amor (1986), película romántica que protagonizó junto a Mario Pasik, y aprovechó para recordar el día que asistió a la primera marcha del Orgullo LGBT en compañía de su colega. "Ese período fue muy duro para mí. Lamentablemente nuestro director, Américo Ortiz de Zárate, falleció por complicaciones que le trajo el SIDA. Con Mario Pasik íbamos a verlo al Hospital Muñiz. Un amigo, fue muy duro perderlo. Por suerte, esos años oscuros pasaron con rapidez, ya no es la 'peste rosa' que titulaban los diarios y se comprendió que no solo ataca a la población homosexual", afirmó el actor, acerca del impacto que causó la película en la década de los '80, que militó por los derechos de los homosexuales.

"Recuerdo haber asistido a la Primera Marcha del Orgullo y como todos me miraban, pensando que era gay. Estaban Carlos y Roberto Jáuregui, Cesar Cigliutti, a quien perdimos hace muy poquito, también estaba. Gente respetable, luchadora y querida. Algunos marchaban con máscaras. Marchamos con Mario Pasik ese día. Haciéndole una broma le dije que nuestras caras iban a aparecer en los escudos de las banderas gay. '¡No!', contestó Mario, poniendo cara de sorpresa (...) Me enoja cada vez que en una obra de teatro, una película o un chiste describen a los homosexuales como estereotipos alegres que andan toda la vida en los baños de las estaciones", sumó.