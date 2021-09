Preocupación por el enojo de Barassi contra El Trece y un productor: "Es una falta de respeto"

Darío Barassi está furioso con los productores de El Trece y crece el malestar en el programa "100 argentinos dice". Qué fue lo que pasó y el video del tenso momento que se vivió al aire.

Darío Barassi afronta momentos turbulentos en El Trece. El conductor de "100 argentinos dicen" sufrió el cambio de horario por decisión de Adrián Suar para que Soy Rada lo ocupe con su nuevo ciclo. Y para colmo, pareciera que su relación con la producción está tensa. Es que durante la emisión del programa del pasado miércoles, protagonizó un fuerte cruce con una productora del canal.

En uno de los tramos del programa que fue movido de las 14.30 horas a las 18.30 para competir con Pasapalabra, Barassi estaba al frente de un desafío entre dos participantes. Segundos antes de que iniciara, el presentador preguntó: "¿Dónde están las tarjetas? ¿Dónde están las tarjetas? ¿A quién se las pido?".

El picante ida y vuelta de Barassi con una de las productora de El Trece en "100 argentinos dicen"

Luego de que Darío Barassi buscara y reclamara que no encontraba las tarjetas para las participantes de "100 argentinos dicen", una de sus productoras le gritó: "¡Están ahí abajo, Barassi! Te tenés que agachar un poquito". Y el clima tenso en el ambiente subió abruptamente...

Barassi: "¿Y es mi trabajo agacharme?"

Productora: "Sí".

Barassi: ¡Es una falta de respeto!".

Productora: "Ay, qué esfuerzo hizo el gordito".

Darío Barassi está molesto con El Trece.

Barassi tomó dos sobres y comentó: "¿Cuál es? ¿El primer sobre o el segundo?".

Productora: "El primero".

Barassi: "Ah, claro, porque es el primer duelo. Puedo hacer esto, si querés, a partir de ahora".

Productora: "Sí, claramente".

Barassi: "Pero te saco 10 lucas de tu sueldo, ja".

Pese al picante cruce que hubo en el estudio de El Trece, que provocó un profundo silencio de ambas participantes, la situación se calmó cuando el conductor soltó una carcajada.

El descargo de Darío Barassi en El Trece tras el cambio de horario con "100 argentinos dicen"

En su primer programa al frente de "100 argentinos dicen" en el nuevo horario, Darío Barassi se refirió al cambio que sufrió por decisión de Adrián Suar y El Trece y lanzó una crítica a Soy Rada: "¡Primer programa a las 18.30 horas!" "¿Cómo está el número? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de... lo odio, lo odio".

Luego, y con algunas bromas, el famoso conductor le pidió a los televidentes que lo acompañen en el nuevo horario: "¿Cómo están, familia? Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Y si no lo están haciendo, háganlo mañana, ¿okay? No me hagan calentar". "Yo puedo saber en qué horarios y en qué casas me ven. ¿Puedo ir puerta por puerta a negociar esto? A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30 horas. Y ahora decís 'la verdad que este horario, no, yo veo otra cosa...'. Volvé, yo acá voy a estar, por siempre...", agregó Barassi.