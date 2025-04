Mirtha Legrand se vio involucrada en una situación de urgencia.

Mirtha Legrand es una de las conductoras históricas de la televisión argentina que a sus 98 años, sigue vigente en el ambiente del espectáculo. En este caso, se dio a conocer una noticia inesperada que no tiene que ver con su labor en la pantalla chica, ya que se supo que llamó al Hospital Fernández por una situación que requirió de máxima urgencia.

La conductora volvió al ruedo en febrero de 2025 en El Trece después de un parate, ya que había finalizado su programa en diciembre de 2024. No solo se mostró en televisión, sino que también visitó distintos lugares, como por ejemplo, espacios teatrales y de espectáculos musicales, donde siempre fue bien recibida. En este contexto, la conductora, que cumplió 98 años el pasado 23 de febrero, se vio involucrada en una situación de salud de urgencia.

Por qué Mirtha Legrand llamó de urgencia al Hospital Fernández

Todo comenzó con lo que atravesó Florencia Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, quien tuvo que someterse a una operación donde le extrajeron un quiste de 12 centímetros que le comprometía el útero, recto y ovarios. Hace casi diez años, fue diagnosticada con endometriosis, enfermedad que "se regenera constantemente con las hormonas, con el período femenino", indicó en diálogo con Teleshow.

En octubre de 2024, sufrió una descompensación donde le habían encontrado un nuevo quiste, pero desde la salud privada no le brindaron respuestas. "La operación me salía cuatro millones y medio de pesos. Y no los tenía. No tenía plata para operarme. Le conté todo a Laura Ubfal y ella me dijo 'déjame ver, tengo un montón de contactos, Flor, yo te voy a ayudar'", reveló la exparticipante de Gran Hermano.

Fue allí que la intervención de Mirtha Legrand surgió efecto inmediato para ayudar a la joven. "Llamó al Hospital Fernández, me dieron un turno y ahí empecé a atenderme. Empecé en noviembre con los estudios y me operaron recién ahora. No me operaban antes porque hay casos más graves, como cáncer de útero, de cuello, de mama… y es entendible, obvio", dijo. "Voy a hacer un cambio de hábitos, de alimentación, de prioridades. Pero lo que más me angustia es que yo amo estar en el medio… y se me está complicando", agregó.

Qué dijo Mirtha sobre la muerte de Francisco y cuántos Papas vio pasar

La conductora Mirtha Legrand despidió al papa Francisco, líder de la Iglesia católica que murió a los 88 años, y se mostró conmovida en redes sociales. Qué dice el mensaje y cuántos papas vio pasar la diva de la televisión en su vida.

Horas más tarde de la noticia que impactó en el mundo, y través de su cuenta de redes sociales, Mirtha Legrand lamentó la muerte del papa Francisco y escribió: "Lamento profundamente la muerte del Papa Francisco. QEPD". Más allá de sus condolencias, Mirtha fue viral en las redes porque muchos usuarios se preguntaron cuantos papas vio pasar a lo largo de su vida.

Mensaje de Mirtha Legrand por la muerte del Papa Francisco.

Aunque todavía no se anunció quienes serán los invitados de Mirtha Legrand el próximo sábado 26 de abril en La Noche de Mirtha (El Trece) se espera que haga algún comentario u alusión a la muerto del papa Francisco, quien lideró la Iglesia católica desde el año 2013.

En junio de 2024, Mirtha le había hecho un insólito reclamo al papa Francisco porque ansiaba verlo una vez más en Argentina. "¿No te dijo si venía? Porque esa es la intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene", le preguntó la conductora a la cocinera Jimena Monteverde, quien mantuvo un intercambio con Francisco, y ella respondió: "Todo el mundo le pide que venga. Yo creo que va a venir. Después lo llamo y le pregunto". "Pero no puede ser. Un Papa argentino y que no venga. Nunca vino", cerró Mirtha.