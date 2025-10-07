Polémicos dichos al aire de TN sobre la Peregrinación a Luján: "Es denigrante"

Polémicos dichos en TN sobre la peregrinación a Luján.

Entre el sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de la Peregrinación a Luján, la cual destacó por su enorme cantidad de gente, siendo una de las más multitudinarias en los últimos años. Cientos de miles de personas caminaron desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un recorrido que supera los 60 kilómetros y está motivado por la fe, la esperanza y la devoción a la Patrona del Pueblo Argentino.

Se trata de un evento que enviste suma importancia para una amplia cantidad de personas, acompañen físicamente o no la procesión, ya que es un acto de gran devoción y que refleja desde lo más profundo sus creencias en la religión católica. Es por ello que los comentarios versados en TN este último lunes 6 causaron la indignación de muchas personas.

"Es denigrante", el polémico comentario sobre la Peregrinación a Luján en TN

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevó a cabo una nueva Peregrinación a Luján.

Cerca de las cinco de la mañana, el meteorólogo Matías Bartolitti se encargó de actualizar los reportes del clima y advirtió que las tormentas que acaecieron durante buena parte del fin de semana podrían extenderse también ese día. Fue allí cuando reparó en zonas donde las lluvias fueron más fuertes, haciendo énfasis en Luján.

"La verdad que lo de la Peregrinación a Lujan, es denigrante lo que hicieron. Es terrible, terrible", expresó primeramente el trabajador del canal, aunque no se detuvo ahí: "Cuando les importa nada, con tal de que 'la fe me va a salvar'...", sostuvo con tono de burla; abriendo los brazos y mirando hacia el techo.

"¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua hasta las rodillas?", concluyó, en palabras que ofendió a más de una persona y así lo han dejado entrever en las redes sociales. "Se mete en un quilombo de manera innecesaria"; "Da el clima y cállate" y "el que denigra termina siendo él" fueron algunos de los comentarios.