El sábado 4 de octubre miles de fieles de distintas partes del país participarán de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, una de las movilizaciones religiosas más importantes y convocantes de la Argentina. Antes de cada edición, distintos organismos ponen a disposición servicios para acompañar a los caminantes a lo largo del recorrido.

Este año bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la peregrinación a Luján reunirá a comunidades, familias, grupos de amigos y parroquias en torno a la Basílica. La consigna del 2025 busca instalar el aliento colectivo. En tanto, el gobierno bonaerense realizará un amplio operativo de asistencia y seguridad para la población.

Recorrido de la Peregrinación a Luján

A través de un amplio operativo coordinado por la Jefatura de Asesores, los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, se pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

La peregrinación comenzará a las 10. Tiene 60 kilómetros de recorrido entre el Santuario de San Cayetano (Liniers) y la Basílica de Luján e incluye a siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. La Provincia articula la organización de la logística junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por Juan Bautista Xatruch.

Peregrinación a Luján 2025: ¿cómo funcionará el transporte público?

El servicio de transporte público funcionará en sus horarios habituales. Además, Trenes Argentinos confirmó que habrá formaciones de refuerzo de la Línea Sarmiento para facilitar el traslado de quienes asistan a la jornada, durante el sábado y el domingo habrá formaciones suplementarias en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes.

El sábado 4 circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).

El domingo 5 habrá seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a las formaciones eléctricas, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02.

El operativo de infraestructura y asistencia se completa con la participación de la empresa AySA, que desplegará 12 camiones cisterna entre Liniers y la Basílica de Luján con el objetivo de facilitar la hidratación constante a lo largo del recorrido a los caminantes, a quienes se les recomendó llevar su botella personal.

Las autoridades y organizadores resaltaron la importancia de lo que participantes adopten las precauciones necesarias durante la peregrinación. Se les recomendó realizar el recorrido con calzado y ropa cómoda, mantener la alimentación y la hidratación adecuadas, como así también prestar atención a las indicaciones de los voluntarios y el personal de asistencia presente en todo el trayecto.

¿Dónde quedan las postas de atención para los peregrino?

Postas sanitarias

Merlo

Ps 2 - 1° U.C.M. SIES PROV.

Av. Pte. Perón (Rivadavia) alt 26500 y Paraguay empresa IMSA playón de palmeras. (cruzando Paraguay 250 metros)

Ubicación: https://goo.su/7xB8zEB

Moreno

Ps 17- 2° U.C.M. SIES PROV.

Av. San Martín alt 8900 y Aymaraes frente a paso a nivel (en barrio privado).

Ubicación: https://goo.su/UGIPyA3

General Rodríguez

Ps 30 - 3° U.C.M. SIES PROV.

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España (sobre plazoleta pasando la estación de servicio YPF).

Ubicación: https://goo.su/8dBxZl

Luján

Ps 51- PUESTO MÉDICO AVANZADO

Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 - escudo

Ubicación: https://goo.su/bK7Dz4

Luján

Ps 63 - 4° HM SIES PROV.

25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján (en rotonda lado derecho)

Ubicación: https://goo.su/d05Ab

Alimentación

Merlo

Av. Juan Domingo Perón 26498. Intersección calle Paraguay (Puesto 2).

12:00 a 21:00 hs (04/10/2025)

10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/fk5kuJZ3HfPTApAG6

General Rodríguez (Malvinas)

Int. Colobraro y cruce RP 24 -plazoleta- (Puesto 23)

12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025.

10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/SAb9VGS5dDNV4vMt8

General Rodríguez

Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce, sobre Plazoleta frente a estación de GNC abandonada (Puesto 30 de Apoyo)

12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025

10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/QQggybfhtY3psNWGA. (En esta ubicación será dificultoso ingresar al horario indicado, por favor procurar ir con suficiente tiempo de antelación)

General Rodríguez

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone, Gral. Rodríguez (puesto 41).

12 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025.

15 baños, alfajores, frutas y aguas.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/xcsRzBwyXsJSbZPG9

Luján

Ingreso a Luján, en la dársena frente a la Universidad (Cerca del Puesto 52: Ruta

Provincial nº 7 y Cruce RN 5).

12:00 hs. del 04/10/2025 hasta las 06:00 hs. del 05/10/2025

15 baños, alfajores, frutas y aguas.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/ZpWE7C8KdmHBjm6R7

Sanitarios

Descanso del Peregrino - Luján

Ingresar por Bartolomé Mitre 2, Luján.

Deberán ingresar a los baños lo más temprano posible. Luego es dificultoso entrar. Habrá 25 baños.

Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/fmJDgPxApf9TyfJK6?g_st=ipc

Hidratación

General Rodríguez

Puesto Apoyo 28 - Canillita

Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta.

10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

General Rodríguez

Puesto Apoyo 29.5 - Canillita

San Martín y Bv. Bernardo de Irigoyen.

10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

General Rodríguez

Puesto Sanitario 30 - Canillita mediante manguera de 20 metros (gazebo institucional)

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España sobre Plazoleta pasando la estación de servicio YPF

10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

Luján

Puesto Sanitario 41 - Camión cisterna

Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial)

8:00 hs. del 04/10/25 hasta las 06:00 hs. del 05/10/25

Luján

San Martin esq. Padre Salvaire (Basílica - Plaza) - Camión cisterna.

15:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Luján

Ntra Señora de Luján y 25 de Mayo (enfrente del Museo de Bellas Artes. Mirando hacia la

Basílica, de frente, del lado derecho). - Camión cisterna.

17:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Morón

Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del colectivo línea 216). - Camión cisterna.

08:00 hs. hasta las 15:00 hs. del 04/10/25.

Importante: Los destinos de los camiones pueden ser modificados por la Coordinación General durante el transcurso del evento de acuerdo a las necesidades operativas.

Puntos de reciclaje

La Matanza

Avenida Rivadavia y Doctor Luis Güemes (Avenida Rivadavia 14899-15011, B1704 Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires)

Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo (Av. Rivadavia, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires)

Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez (Puente Díaz Vélez - República, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires)

Morón

Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967, B1708ECQ Morón, Provincia de Buenos Aires)

Plaza seca Castelar (GAEV Espacios Verdes, Martín Irigoyen 418, B1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires)

UGC 2 Haedo (José M. Estrada 110, B1706APB Haedo, Provincia de Buenos Aires)

Moreno

El Jilguero (Av. Bartolomé Mitre 150, B1742 Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires)

Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)

Plaza San Martín (Plaza San Martín, OHM, Av. Bartolomé Mitre 2898, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)

Reverendo Padre Fahy (Reverendo Padre Fahy, B1744 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Avenida Storni (Av. Storni, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino La Reja, Av. Francisco Piovano 6185, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Luján

General Las Heras entre Vicente López y Ramauge (Gral. las Heras 1850-1800, B6700AUS Luján, Provincia de Buenos Aires)

9 de Julio y Bartolomé Mitre (CVMH+VHJ, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Parada de micros UNLu (CWF6+5QQ, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 y María Unzué de Alvear (CW8R+9W6, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Las Heras y Sarmiento (CVHR+W9J, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Primo y Las Heras (CVJQ+862, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Rawson y Las Heras (https://goo.su/rhIq)

Lamadrid y Las Heras (CVHX+33C, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Belgrano y Las Heras (CWG2+M5R, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Las Heras y Leiva (CWG3+5WG, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Las Heras y Constitución (CWF6+H25, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 I (CWC9+FQX, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 II (CW9J+C7X, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 III (CW8W+33P, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 IV (CX73+88P, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 V (CX65+QP2, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ituzaingó