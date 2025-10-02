Habrá servicios adicionales desde y hacia Once durante el fin de semana.

Trenes Argentinos anunció la circulación de formaciones de refuerzo de la Línea Sarmiento con motivo de la 51ra. Peregrinación juvenil a pie a la basílica de Luján.

La jornada, que se llevará a cabo este fin de semana, comprenderá los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

Peregrinación a Luján: ¿Cómo circularán los servicios especiales del Tren Sarmiento?

El sábado 4 circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).





El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a las formaciones eléctricas, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02.

Caminata a Luján 2025: itinerario oficial

El sábado 4 de octubre, la partida será desde Liniers con dos momentos importantes: a las 7 iniciará su peregrinación el Monseñor García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Luego, a las 10 hrs partirá la emblemática imagen peregrina desde el mismo punto.

La diócesis encargada de llevar a la imagen peregrina este año 2025 será la diócesis de Quilmes. Desde las 19 hrs comenzará la transmisión especial por Canal Orbe 21 y por el Canal de YouTube.

El domingo 5 de octubre, a las 7, se realizará la Misa Central de la peregrinación, presidida por el arzobispo de Buenos Aires y se podrá también seguir por el Canal Orbe 21.

Según la información publicada por la Oficina de Prensa del Arzobispado de Buenos Aires, los encuentros se llevaron adelante en el santuario de San Cayetano de Liniers, lugar que se conoce como el kilómetro 0 desde donde parte la imagen de la Virgen peregrina.