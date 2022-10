Polémica en Gran Hermano: encontraron el botín escondido de Tomás Holder

El influencer y su grupo de "Los Monitos" habían escondido elementos esenciales para la casa. El resto de los participantes tomaron una tajante decisión.

La polémica en Gran Hermano 2022 continúa. A tan solo una semana del estreno del reality, los participantes ya empiezan a enfrentarse cada vez más y a crear fuertes internas debido a sus diversas estrategias de juego. Precisamente, esta vez el escándalo surgió luego de que algunos concursantes encontraran el botín escondido por Tomás Holder (primer eliminado) y su equipo de "Los Monitos".

Unos días antes de la gala de eliminación, Tomás Holder y su equipo conformado por Martina, Juan y Nacho, agarraron algunas latas y paquetes de comida, jabones y afeitadoras y las escondieron. Con esta estrategia pretendían ver cómo sus compañeros se peleaban entre ellos por la falta de productos, pero este lunes por la tarde el botín fue encontrado y generó gran malestar entre los participantes.

Quienes encontraron la comida y los productos escondidos fueron Marcos, Julieta y "El Alfa". Rápidamente el grupo convocó a otros participantes, como Romina, quien no pudo ocultar su indignación por el tema. Además, también fueron al dormitorio de las mujeres para asegurarse de que Martina no tuviera más cosas escondidas entre sus cosas.

Por otro lado, Thiago no supo cómo reaccionar ya que el sabía que "Los Monitos" habían escondido ciertas cosas y él decidió guardar el secreto. Por su parte, el equipo no aún no tomó una decisión sobre el tema, pero si salieron a indagar a los tres participantes que quedaron del grupo como para hacerles saber que su juego no les parecía para nada adecuado.

La escandalosa burla de Alfa contra Holder que no se vio en televisión

Tomás Holder fue el primer eliminado en la casa de Gran Hermano 2022. Muchos celebraron esta noticia puesto que el rosarino no logró caerle bien a la mayoría de los participantes. De hecho, Alfa se burló del perdedor del domingo y el video se hizo viral en las redes sociales.

Mirándose al espejo y ejercitando sus brazos, Alfa exclamó: "Nada de hormonas, eh. Todo real, de verdusky". La frase de este participante fue una clara alusión a Tomás Holder, quien reconoció públicamente haberse inyectado anabólicos desde los 17 años.

“Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”, fueron las palabras de Tomás Holder en los primeros días de Gran Hermano. Ahora que no está, Alfa decidió burlarse del primer eliminado.