Picante cruce entre Cabré y La China Suárez tras la ruptura con Rusherking: "Vos también"

El actor y la madre de su hija tuvieron una impensada interacción en las redes sociales. "La China" Suárez y Nicolás Cabré se mostraron muy unidos en su posteo.

Nicolás Cabré y Eugenia "La China" Suárez intercambiaron comentarios en las redes sociales y causaron sorpresa en sus seguidores. El actor hizo un emotivo posteo sobre su vínculo con su hija Rufina y la artista le hizo una acotación que disparó una inesperada conversación entre ellos.

"Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo", escribió Cabré en el pie de foto de una imagen en la que se lo puede ver con una remera con las palmas de las manos de su hija estampadas.

"Feliz carrera", le comentó Suárez en el posteo y obtuvo más de mil likes. Por su parte, Cabré le respondió: "Gracias a vos también", seguido de un emoticón de corazón. Esa interacción levantó sospechas de ternura entre los actores, pero una acotación de "La China" tiró esa teoría por la borda: "¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera ja, ja, ja".

Las sentidas palabras de Nicolás Cabré a su hija

"Rufita hermosa. Podría poner tantas cosas. Pero creo que la foto explica todo. La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…) Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da, que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos. Lo cual no nos sorprende, si no que nos confirma , que todo lo que vemos en vos es real", escribió Cabré en el píe de foto de un posteo donde compartió una foto de un evento del que Rufina fue protagonista. Y sumó: "Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalas, y lo hermosa qué haces mi vida. Gracias, gracias y gracias. ¡Me haces el papa mas feliz del mundo! No cambies nunca. Te amo cada segundo más y más".

La publicación recibió tiernos comentarios por parte de celebridades: "Qué lindo que los nenes y las nenas crezcan en el amor de familias ensambladas y que sepan que están rodeados de adultos que los cuidan y guían. Hermosa Rufi, hermoso papá y hermosa mamá", Florencia Etcheves; "Bravo Rufiii sos pura dulzura", Gabriela Sari; "Felicidades", Claudia "la Gunda" Fontán. Por su parte, Mariano Martínez agregó una serie de emoticones de corazones a la publicación de su colega y amigo.