PH Podemos Hablar confirmó sus invitados del sábado mientras se rumorea cambios de horario

Desde Telefe confirmaron quiénes serán los nuevos invitados para PH Podemos Hablar.

PH Podemos Hablar confirmó quiénes serán los invitados del próximo sábado 13 de agosto, en medio de los rumores de que habría un cambio de horario para el exitoso ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Quiénes son las figuras que se reunirán con el conductor en el "punto de encuentro" que ofrece cada fin de semana en la pantalla de Telefe.

La confirmación de que finalmente Mirtha Legrand volverá a El Trece no impactó únicamente en la señal del Grupo Clarín sino que también lo hizo en los demás canales de aire. Por ejemplo, en Telefe analizan seriamente que PH Podemos Hablar vuelva a cambiar de horario para no tener que competir con la diva. Cabe recordar que en la señal de ViacomCBS ya tomaron una determinación similar en el pasado en busca de recuperar el rating que Andy Kusnetzoff consiguió en un principio.

En ese sentido, PH Podemos Hablar ya confirmó quiénes serán los invitados para el próximo sábado 13 de agosto. Carolina "Pampita" Ardohain será una de las personalidades que visitará a Andy Kusnetzoff, donde hablará del éxito que significó El hotel de los famosos, además claro de Siendo Pampita, el reality que la modelo hizo de su vida para Paramount+.

También estará presente el estilista Kennys Palacios, amigo íntimo de Wanda Nara, que contará de primera mano todas las novedades sobre la vida de la empresaria, quien atraviesa un momento complicado tras el escándalo con su exempleada Carmen y el posible divorcio de Mauro Icardi. Por otra parte, Paula Robles se sumará al "punto de encuentro" que propone Andy Kusnetzoff. De la misma manera lo harán Barby Franco y Jean Pierre Noher.

La tristeza de Charlotte Caniggia al hablar sobre su relación con su padre

Charlotte Caniggia visitó PH Podemos Hablar el sábado pasado y en un momento Andy Kusnetzoff le preguntó sobre la relación con su padre, Claudio Paul Caniggia. Esto generó un clima de tensión en la mesa, especialmente porque se sabe que el padre de Charlotte tiene varias denuncias de violencia de género por parte de su madre, Mariana Nannis.

"¿Vos no tenés relación con tu papá?", le preguntó el conductor. Charlotte respondió con dolor y con un reclamo para el exfutbolista: "Sí, pero él no me habla. Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer?. A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja".