Periodistas de La Nación atacaron a Cristina Kirchner y la producción los dejó en ridículo

¡Un papelón! En La Nación TV, un grupo de periodistas atacó descaradamente a Cristina Kirchner y la producción debió interrumpir para evitar que sigan diciendo barbaridades.

Una vez más, la obsesión absoluta que muestra La Nación contra Cristina Fernández de Kirchner en particular y contra el gobierno nacional de Alberto Fernández en general volvió a salir mal al aire. En esta oportunidad, en el programa Info a la tarde, que conducen Paulino Rodrigues y Lourdes Marchese en el canal La Nación + de lunes a viernes entre las 15 y las 17. Allí se vivió un momento tenso entre ellos y, luego de un tuit publicado por la cuenta oficial del economista, docente e investigador Sergio Chouza (@sergiochouza), fueron destrozados en las redes sociales, en especial en Twitter.

Todo comenzó cuando el Presidente y la Vicepresidenta se dirigieron al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada para presentar el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial junto con el nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al flamante ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez. Cuando ingresaron al lugar, primero lo hizo Cristina y luego Alberto, algo que tildaron de "polémico" los integrantes del ciclo ultraopositor que responde a Mauricio Macri.

La Nación + quiso criticar a Cristina Kirchner y su producción los dejó en ridículo

Cuando la vicepresidenta y Alberto Fernández ingresaron al lugar, comenzaron las especulaciones en vivo de La Nación+, por lo que Paulino Rodrigues dijo: "Y ahí entra ella, antes que él. Qué se yo, un datito descriptivo... Ahí está, es esto. ¿Ven?". En tanto, otro periodista que estaba presente en el estudio del canal acotó: "Ah claro, entra primero..". "No entra el Presidente y detrás Cristina, entra Cristina y detrás el Presidente. Y no por una cuestión de cómo se ubican, porque fijate que hay gente que se ubica del otro lado de Cristina", insistió el conductor.

En dicho instante, intervino su compañera Lourdes Marchese, quien reveló lo que les habían dicho por los auriculares desde detrás de las cámaras: "Claro, es una dama, dicen acá los chicos de la producción... Primero las damas". No obstante, sus dos colegas hombres irrumpieron: "Bueno no, eso no... Primero es el Presidente. No es un detalle menor. Estas son cuestiones protocolares, entra primero el Presidente... Qué se yo, para mí (Cristina) tiene que ir a la derecha del Presidente".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, juntos en el acto de nuevos anuncios para la industria argentina.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández se mostraron juntos

Después de la derrota en las elecciones PASO que llevaron a los cambios en el gabinete y a la posterior carta de "CFK", el Presidente y la Vicepresidenta dijeron presente en el marco del lanzamiento de diferentes medidas para reactivar el consumo: el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, los préstamos ANSES, el Programa de Promoción de Bicicletas Eléctricas y los Créditos Casa Propia, entre otras iniciativas.