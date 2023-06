Perdió 12 millones en Los 8 Escalones y Guido Kaczka terminó a los gritos: "Fuerte"

Un participante de Los 8 Escalones perdió una fortuna de dinero y Guido Kaczka reaccionó de manera eufórica en el ciclo de entretenimiento. La escena que se vivió en el programa de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones pasó un pésimo momento en la pantalla de El Trece. Durante la transmisión del pasado lunes 12 de junio, un hombre perdió nada menos que 12 millones de pesos y Guido Kaczka terminó reaccionando a los gritos.

Todo sucedió en el tramo final del programa. Iván venía de ganar 9 millones de pesos en los anteriores tres programas, por lo que tenía la posibilidad de seguir ensanchando su premio económico. En la última pregunta debió enfrentar a Eugenia, médica neonatóloga que aseguró estar "optimista" para ganar el juego.

En dicho marco, Iván fue igualado en la última pregunta del certamen por Eugenia, que en un desempate dio el batacazo. "Según el sitio de la BBC, ¿cuántas calorías hay en 100 gramos de arroz blanco?", le consultó la panelista Maru Botana a los jugadores, en una "pregunta de aproximación". El hombre respondió "450 gramos"; mientras que la mujer arriesgó y dijo: "420 gramos".

Guido Kaczka tuvo una contundente reacción tras la participación de un hombre que perdió 12 millones de pesos.

La panelista leyó la respuesta correcta y develó: "son 354 gramos". Teniendo en cuenta que la participante fue la que más se acercó a la cifra, se llevó el premio de 3 millones de pesos. Frente a la consagración de Eugenia y la derrota de Iván, que perdió 12 millones de pesos, Guido Kaczka reaccionó de manera eufórica y comenzó a gritar: "¡Eugenia gana! Eugenia..., la neonatóloga que trabaja en el hospital de alta complejidad. Es misionera, vino hace 16 años a estudiar. Contestó el 95% de las preguntas bien...".

Luego, el conductor de Los 8 Escalones se refirió a la participación de Iván y comentó: "Bien fuerte el aplauso para Iván, que se llevó 9 millones de pesos y estuvo a un pasito del récord, los 12 millones". Finalmente, Eugenia confirmó su continuidad en el programa para ir en busca de los 6 millones y advirtió: "Me gustaría ser como Iván y mejor".

Guido Kaczka le paró el carro a dos participantes de Los 8 Escalones

Guido Kaczka interrumpió Los 8 Escalones (El Trece) en plena transmisión para frenar a dos participantes, quienes se encontraban hablando en voz alta mientras otra de sus compañeras respondía una importante pregunta. El conductor no pudo tolerar la situación y, lejos de seguir con el programa como si nada hubiese pasado, expuso a los dos concursantes y les preguntó de qué estaban conversando.

Los participantes de Los 8 Escalones suelen estar bastante nerviosos a la hora de responder preguntas, especialmente cuando el juego ya está bastante avanzado y están cada vez más cerca de ganar el premio final. Martín, quien ganó el programa dos veces consecutivas y se presentó por tercera vez para participar por los 9 millones, se puso a conversar con su compañera Catalina, justo cuando otra concursante estaba concentrada contestando una pregunta.

Aparentemente, estaban debatiendo cuál era la respuesta correcta. Esto no le gustó nada a Kaczka, quien frenó el programa y comentó: "Algo charlaban Catalina y Martín, comentaban algo...". “¿De qué hablaban, se puede decir?”, indagó el conductor. “No se puede decir”, respondió Catalina con firmeza. "Okay, okay", cerró Kaczka, reflexivo.