Pegó el portazo: Liberman se pudrió y dejó en banda a Guido Kaczka

Martín Liberman tomó una drástica decisión con respecto a Los 8 Escalones, el programa de Guido Kaczka que se emite por El Trece del cual es jurado. Qué pasó con el periodista deportivo.

Martín Liberman no será más jurado de Los 8 Escalones y se revelaron los motivos

Martín Liberman tomó una decisión que sorprendió a todos y dejó a la deriva a Guido Kaczka, ya que desempeñaba como jurado de Los 8 Escalones. El periodista deportivo abandona el programa de preguntas y respuestas que se emite por El Trece y reveló los motivos.

En Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, filtraron la renuncia de Martín Liberman a Los 8 Escalones. "Están habiendo algunos cambios en el programa. Jurados que antes eran titulares y estaban aseguradas una cantidad de presentaciones, por decisión de Guido, hay algunos nombres que empezaron a rotar", contó la panelista Luli Fernández.

Es por eso que, tras la notificación del conductor a Liberman de que se iba a convertir en un jurado rotativo, el periodista deportivo decidió no continuar más en el ciclo de El Trece. "No va a ser más parte de Los 8 Escalones porque lo que le propusieron fue que no haya más jurados fijos", informó Fernández.

De esta manera, Guido Kaczka se queda sin un eslabón importante del programa. Su salida no será la única, ya que, tal como informó la panelista de Socios del Espectáculo, seguramente habrá más nombres que no estarán más fijos y aparecerán otros nuevos que se incorporarán próximamente.

Guido Kaczka le salvó las papas a los rumores de renuncia de Adrián Suar: qué pasó en El Trece

Los 8 Escalones es de los programas más exitosos de la televisión argentina, incluso en medio de la crisis que atraviesa El Trece. En este contexto, ocurrió una situación en la que Guido Kaczka le dio un poco de tranquilidad a Adrián Suar, el gerente de programación del canal.

Después de aquella revelación de posible renuncia por parte de Adrián Suar en Nadie Dice Nada, el ciclo conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, se especuló en cuándo se iba a dar ese momento. Mientras "El Chueco" continúa al frente de la gerencia con algunos vaivenes en torno al rating, Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, dejó una marca registrada.

Es que en la emisión del viernes 17 de febrero del programa de preguntas y respuestas, el rating llegó a buenos números. Tan es así, que Los 8 Escalones hizo la mejor marca en lo que va del 2023 con 8.7 puntos, acercándose de a poco a lo que mide por momentos la sección de Gran Hermano llamada Espiando la casa por Telefe, su competencia más directa, que ha hecho alrededor 13 puntos.

La cuenta de Twitter ARGTV dedicada al espectáculos y las métricas de la televisión tituló este logro como "Guido salvador". Mientras tanto, El Trece reacomoda su grilla de programación con la modificación en los horarios de algunos programas, como Socios del Espectáculo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como conductores, o Los Desconocidos de Siempre con Alex Caniggia, así como también el lanzamiento de estrenos: la serie Argentina: Tierra de Amor y Venganza y ¿De qué signo sos?, el programa que conduce Lali González.