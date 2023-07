Paula Chaves se hartó y contó lo impensado tras su pelea con Zaira Nara: "Soy tajante"

Las conductoras están distanciadas desde hace meses. Paula Chaves habló de sus amistades tras su alejamiento de Zaira Nara y realizó un fuerte testimonio.

Paula Chaves habló de su rol en sus relaciones de amistad después de su alejamiento de Zaira Nara y lanzó un fuerte dardo hacia su colega. La menor de las Nara y la modelo supieron ser íntimas amigas, pero desde hace meses la relación ya no es la misma.

El noviazgo entre Zaira Nara y Facundo Pieres, expareja de Chaves, habría causado resquemores entre las conductoras de televisión y por ese motivo se habrían alejado, a pesar de que Paula aseguró que no fue la única razón. Tanto Nara como la madre de Olivia, Baltazar y Filipa se mostraron tristes por el distanciamiento entre ellas cuando se refirieron públicamente al conflicto.

"No soy de enojarme mucho. Pero soy muy tajante y pasional. Si me canso, me canso. Soy muy justiciera. Soy muy fiel con mis amistades", comenzó su descargo Chaves en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas en LAM. Y cerró: "No tengo ganas de bancarme cosas que antes sí".

Zaira Nara habló de su vínculo con Paula Chaves

Por su parte, Zaira Nara también fue consultada por la prensa respecto de su alejamiento de Chaves y se mostró acongojada al respecto. "Yo a Pau la amo, ella para mí es familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro mal a Pepe también; yo los presenté. Cuando veo a Paula es ver a alguien muy cercano, para mí es más que una amiga. Me parece que hay momentos de la vida en los que uno puede estar más cerca o más lejos pero para mí la esencia de las personas no cambia y cuando yo hablo de mi grupo de amigas realmente cercano, ella es una por supuesto", pronunció hace algunos días en diálogo con el notero de LAM.

Nara también habló sobre su presente sentimental y si bien fue escueta al respecto no desmintió que su historia con Pieres continúe. "La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá... no estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi momento sentimental", pronunció la conductora de Morfi, Todos a la Mesa.

"No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro", agregó Zaira. En tanto, y pensando en el futuro, concluyó: "Algún día, cuando tenga ganas de salir por la 9 de julio con alguien, me van a ver".

La tristeza de Paula Chaves por su alejamiento de Zaira

Hace algunos meses, Paula se había referido a su pelea con la madrina de su hija menor y se mostró angustiada al respecto. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta. Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí", soltó la esposa de Pedro Alfonso.

Luego, Chaves manifestó lo que desea que suceda en el futuro con Zaira: "Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas. Si lo hablamos, por mucho tiempo. Venía de hace un tiempo, más allá de su nueva relación".