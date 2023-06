Paula Chaves contó la drástica decisión que tomó y sorprendió a todos: "No me sale"

La conductora de televisión dio a conocer cómo es su dinámica familiar. Paula Chaves y Pedro Alfonso están casados desde 2014.

Paula Chaves dio a conocer un llamativo detalle de su dinámica familiar en el último tiempo y causó sorpresa. La exparticipante de Bailando por un sueño contó cuánto la influenció la crianza que le dieron sus padres en relación a su educación a sus hijos.

La modelo y Pedro Alfonso se conocieron en 2010 en el reality show conducido por Marcelo Tinelli y su amor fue instantáneo. Se pusieron de novios y en 2013 se convirtieron en padres de Olivia. Al año siguiente se casaron y luego dieron luz a Baltazar y Filipa, nacidos en 2016 y 2020, respectivamente.

La conductora de Bake Off Argentina contó que nunca tuvo mucho control sobre su familia y que siempre prefirió darles libertad a sus hijos. "Es acompañarlos sabiendo que son almas y seres libres. Y, a veces, me replanteo cosas. El otro día hablábamos del estudio de Oli, de que tenemos que ponernos más firmes y yo ni idea, mis papás no fueron firmes conmigo y no me sale serlo en el estudio. Tiene 9 años y me parece importante inculcarle otros valores", comenzó su descargo en diálogo con Caras.

"En eso somos bastante relajados y estamos todo el tiempo rechequeándonos nosotros: qué nos pasa, qué disponibilidad tenemos o para acompañar un berrinche de Filipa, que está en la etapa de los berrinches o sostener los miedos de Baltazar que tiene pesadillas. Yo tuve una crianza re linda y re libre donde me dejaron siempre elegir", concluyó su descargo la celebridad de televisión.

El duro descargo de Paula Chaves por la pérdida de una amiga

"Perdí a una amiga hace poco, una de mis mejores amigas, también de una forma muy fuerte, en muy poco tiempo, con una enfermedad terminal. Al principio me llenó de preguntas: '¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que aprender?'. Todo trato de analizarlo y de entender y de aprender, y hay cosas que no tienen una explicación lógica, simplemente son cosas que tenemos que vivir y que también hacen que estemos vivos", comentó la modelo en diálogo con Infobae. Y cerró: "Yo, hasta hace un tiempo, no conocía la parte sufrida de la vida. Pensaba que el sufrimiento iba porque mis papás se habían separado, porque un novio me había dejado. Después, cuando uno va creciendo, va entendiendo otras cosas, te vas enfrentando a otros temas".