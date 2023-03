Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso: qué edades tienen

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron en 2010 en el Bailando por un Sueño y, desde aquel momento, construyeron una numerosa familia. Cuántos hijos tienen la actriz y el productor de pasado en el programa de El Trece.

Paula Chaves y Pedro "Peter" Alfonso llevan más de una década de relación. Gracias a la participación de ambos en el Bailando por un Sueño, exitoso programa de Marcelo Tinelli en El Trece, ambos se conocieron y tuvieron una relación, al punto de que lograron formar una familia con varios hijos. ¿Cuántos tienen y qué edad tiene cada uno?

Cómo se conocieron Paula Chaves y Pedro Alfonso y cómo nació la historia de amor

Creer o reventar, el amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso nació frente a las cámaras de televisión del Bailando por un Sueño 2010. Mientras ella participaba en el certamen como bailarina, él trabajaba como productor del programa. En dicha etapa, Marcelo Tinelli solía hacerles bromas y se vistió de celestino para que ambos tuvieran buena onda.

Paula Chaves y Pedro Alfonso, en el Bailando por un Sueño.

De hecho, Paula comentó cómo solía llevarse junto a Pedro al comienzo de la relación: "Al principio no éramos una pareja porque estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una mina fácil. Soy re histérica. Me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona".

El día que Paula Chaves y Pedro Alfonso se separaron: qué pasó

A raíz de discusiones y desentendimientos, a principios de 2011, Paula y Pedro se separaron y se distanciaron por un tiempo. La noticia la confirmaron ellos mismos en La cocina del Show, el mismo programa en el que habían confirmado su romance. "Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter no estamos más juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando", anunció la presentadora en aquel momento.

De todas formas, y tras varios meses, Chaves y "Peter" se reconciliaron y hasta fueron participantes del Bailando por un Sueño 2011. Incluso hicieron temporada en una obra de Villa Carlos Paz (Córdoba) y finalmente se animaron a bailar juntos en la edición 2012 del programa de Tinelli. Finalmente, en 2013, llegó la primera hija: nació Olivia. Y absolutamente todo cambió: un año después, en 2014, se casaron el 8 de septiembre de 2014 y decidieron agrandar aún más la familia.

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 2 de octubre de 2016, nació Baltazar (6 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

Pedro Alfonso y Paula Chaves, junto a sus hijos.

En un ping pong de preguntas y respuestas que tuvo con sus seguidores de Instagram, Paula fue consultada si junto a Pedro tienen intenciones de tener un cuarto hijo. Rápidamente, la conductora, modelo y actriz respondió: "Somos un montón... Así estamos bien". Y luego agregó una imagen donde está con su marido y sus tres hijos.