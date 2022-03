Zaira Nara recordó su último encuentro con Gerardo Rozín: "Me dijiste 'me estoy muriendo' y no te creí"

Zaira Nara, amiga y colega de Gerardo Rozín en La Peña del Morfi (Telefe), reveló que él le había anticipado su muerte durante su último encuentro.

Zaira Nara despidió a Gerardo Rozín, su amigo y compañero en La Peña del Morfi (Telefe), tras su fallecimiento. A través de un desgarrador posteo publicado en Instagram, Zaira contó detalladamente cómo fueron sus últimos encuentros en el programa y reveló que, en más de una ocasión, él le había advertido que se estaba muriendo, pero ella nunca logró creerle.

Rozín falleció ayer, viernes 11 de marzo, a sus 51 años. Ninguno de sus amigos y colegas de la industria sabía sobre su estado de salud hasta hace unos días atrás, cuando Telefe publicó un comunicado anunciado que estaba muy delicado y pidiendo respeto para su familia, que intentó mantener su privacidad hasta sus últimos días.

Zaira recordó una de las últimas cosas que Rozín le dijo antes de partir: que se estaba muriendo. Por alguna razón, ella no había logrado asimilarlo ni tomarlo en serio hasta el día de ayer. “Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste; armé este programa para vos, en 15 días me bajo. (Y yo tan desconfiada te dije, ‘mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’) y así fue. A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa”, comienza el texto.

“Y ahora, hace unos días… tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme. Confiabas más vos en mí, que yo misma”, continúa el posteo. En el siguiente párrafo, Zaira cuenta cómo fue ese último encuentro que tuvieron.

“En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste ‘me estoy muriendo’ y yo, como siempre, desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo. Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre”, sigue.

Por último, Nara lo despidió recordando todo lo que significó para ella haber tenido la posibilidad de conocerlo.“Para mí, la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez”, cierra.

Los últimos días de Gerardo Rozín

La noticia salió a la luz públicamente por primera vez después de un comunicado oficial lanzado por Telefe. “Hola a todxs. Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber. Gracias”, había publicado el canal días atrás.

Tras su fallecimiento, el intendente de Rosario (Santa Fe) Pablo Javkin e íntimo amigo de Gerardo dijo en diálogo con Radio 2 que él sabía desde hacía meses que estaba enfermo, pero había elegido no contarlo. “Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público con detalles, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada, es una situación muy dolorosa”, sentenció.