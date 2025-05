Paula Chaves habló sobre lo que le pasó en sus vacaciones.

Paula Chaves subió a sus redes sociales un posteo que sorprendió a sus millones de seguidores, ya que contó que atraviesa una enfermedad en sus vacaciones. La modelo y conductora de televisión se encuentra en México, destino al que viajó para descansar con su esposo, Pedro Alfonso, e hijos.

La madre de Olivia, Baltazar y Filipa compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se vieron varias cartas que sus hijos le dejaron a modo de apoyo en la fuerte gripe que atraviesa en sus vacaciones. "Mándenme energía, agonizo con 39 de fiebre desde ayer", escribió Chaves en el posteo.

Entre las palabras que le dejaron los niños a su madre, se pueden leer frases como "Te amo mamá, espero que te recuperes", "Vamos mami" y "Mamá te amo mucho, que te mejores". Más tarde, la exparticipante de Bailando por un sueño dio a conocer cómo evolucionaba su estado de salud y escribió: "Estoy mejor, recuperándome".

En alusión al hotel en el que se hospeda, Chaves había revelado: "Cada cuarto tiene salida a una pileta compartida”, comenzó la modelo en sus historias de Instagram y cerró: “Para mí es clave que tenga todo resuelto: comida, actividades, buena playa y piletas. Cosas que me fijo: que tenga enchufe visible al lado de la cama y que la ducha se abra lejos de donde cae el agua”.

El drama que vivieron Paula y Pedro en un avión

Silvina Escudero contó hace años un drama que vivió en un vuelo junto a otros famosos Adabel Guerrero, Zaira Nara, Floppy Tesouro, Paula Chaves y Pedro Alfonso. "Íbamos en un avión privado. Éramos un montón y no sabés cómo se movía el avión", comenzó su relato Escudero, en diálogo con Infobae. Y agregó: "¡Era una hoja! Estábamos atrás de todo con Paula y Pedro; y nos clavamos un sublingual (risas). Sentía que me iba a dar un bobazo en cualquier momento. Me paré, llegué hasta los pilotos, abro la cortinita y les digo: '¿Y?'. 'Estamos en manos de Dios', me responden".

Paula Chaves.

"Zaira estaba con la China, que es una de las perras que tenía. Se la agarré, me senté atrás de nuevo y la tranquilicé. “China, tranquila no pasa nada”, le decía a la perra y así me tranquilicé yo el resto del viaje fingiendo demencia. Tranquilizaba a la perra, pero en realidad estaba tranquilizándome a mí. Fue tremendo ese viaje", agregó la famosa bailarina.

Paula Chaves contó por qué no estuvo en el Cantando 2024

"No vi programas enteros del Cantando. La vi a Flor y me parece magnética en todo lo que hace, puede hacer lo que quiera desde cantar, actuar, es un excelente comediante y conductora también. Es un formato que va para adelante. Está bastante picante igual, según los recortes que vi", comentó Paula en alusión al motivo por el que declinó la propuesta. Y sumó: "Yo no hubiese podido, no me hubiese sentido cómoda, y lo pude ver como de antemano que no me siento cómoda. Lo hice mucho tiempo en Este es el Show con José María Listorti, pero no estoy en este momento de mi vida para eso. Me haría mal energéticamente y me consumiría como mucho, porque me hace mal. De verdad, no tengo la cintura para pelear, no tengo la cintura para contestar, no estaría rápida para generar algo. Es como que siento que Flor está perfecta en lo que hace, está buenísimo, es un formato que ya está re probado y a la gente le divierte".