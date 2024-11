Paula Chaves deschavó a Pedro Alfonso por lo que hizo con su hermana Delfina: "En el baño"

Paula Chaves contó lo que Pedro Alfonso hizo con su hermana Delfina.

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más famosas del espectáculo argentino y siempre fueron conocidos por preservar su intimidad. A pesar de esto, la conductora de TV deschavó a su esposo en una reciente entrevista en el canal de streaming, Bondi.

La expresentadora del reality show Bake Off, El Gran Pastelero se refirió a una situación que Alfonso vivió por un error y éste se mostró disgustado de que su pareja lo expusiera. "¿No contó acá el momento cuando abrió la puerta del baño y la vio a Delfina desnuda?", soltó Paula sin tapujos.

"¿No contaste que entraste al baño y la viste a Delfina en vagina? ¿Qué te quedaste unos segundos porque pensaste que era yo? Porque sentiste que era igual", agregó la presentadora de televisión. Por su parte, su esposo soltó: "No me parece contar eso". No contenta con haber revelado lo anterior, enfatizó: "Te agradezco un montón la comparación. ¿Pero qué no te dio para cerrar la puerta rápido y hasta pensaste en meterte en la ducha porque te la confundiste?".

Paula Chaves contó por qué dijo que no al Cantando

"No vi programas enteros del Cantando. La vi a Flor y me parece magnética en todo lo que hace, puede hacer lo que quiera desde cantar, actuar, es un excelente comediante y conductora también. Es un formato que va para adelante. Está bastante picante igual, según los recortes que vi", comentó Paula en alusión al motivo por el que declinó la propuesta. Y sumó: "Yo no hubiese podido, no me hubiese sentido cómoda, y lo pude ver como de antemano que no me siento cómoda. Lo hice mucho tiempo en Este es el Show con José María Listorti, pero no estoy en este momento de mi vida para eso. Me haría mal energéticamente y me consumiría como mucho, porque me hace mal. De verdad, no tengo la cintura para pelear, no tengo la cintura para contestar, no estaría rápida para generar algo. Es como que siento que Flor está perfecta en lo que hace, está buenísimo, es un formato que ya está re probado y a la gente le divierte".

Paula Chaves deschavó a Pedro Alfonso en vivo.

Ximena Capristo habló sobre su alejamiento de Paula Chaves

"En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (el actor y su mujer, Paula) venían a casa, yo les cocinaba. Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común", aclaró Capristo en LAM. Y agregó: "Es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también".

La emoción de Paula Chaves por su padre, Miguel

La conductora acudió como invitada al ciclo de Fernando Dente en América TV, Noche al Dente, y allí se puso a llorar por la canción Father and Son, que le hace acordar a su padre Miguel. "Esta canción me hace llorar, me hace acordar a cuando era chiquita. A mi papá le encantaba. Mi papá está vivo, no es que voy a empezar a llorar porque está muerto", comenzó diciendo. "Se me hizo carne el paso del tiempo. Me veía yo chiquita con él, que cantaba esta canción, que habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana", reflexionó.