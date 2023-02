Paula Chaves se cansó y dijo lo que nadie sabía sobre Pedro Alfonso: "Una locura"

Paula Chaves decidió romper el silencio sobre su relación con Pedro Alfonso y causó un gran revuelo en la farándula argentina. Qué dijo la conductora de Telefe acerca de lo que sucede con su esposo.

Desde hace varias semanas que Paula Chaves y Pedro Alfonso no dejan de exponer situaciones y discusiones que tuvieron últimamente por la crianza de sus hijos o por el tiempo que comparten en el ámbito laboral. Justamente, en las últimas horas y a raíz de rumores de crisis, la reconocida actriz y conductora de Telefe se cansó y dijo lo que nadie sabía sobre la situación en la que se encuentra con su esposo.

En el marco de una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, con la obra Un Plan Perfecto en el Teatro del Lago, Paula trabaja en una producción que está conducida justamente por su marido. Y curiosamente, tras compartir más tiempo juntos en el ámbito laboral, ambos lanzaron comentarios picantes que despertaron la sorpresa de la farándula argentina.

Frente a esto, los rumores de crisis se dispararon. De hecho, en La Pavada del Diario Crónica aseguraron que Paula y Pedro afrontan un mal pasar en la relación. "Llegó a Buenos Aires una información referida a que el matrimonio no estaría atravesando su mejor momento", indicaron en dicho medio.

Sin embargo, en las últimas hora y de acuerdo a lo que aseguró Primicias Ya, la actriz y ex animadora de Bake Off Argentina (Telefe) advirtió que el matrimonio se encuentra bien: "Fue un chiste que hizo Pedro. está todo impecable por acá". Molesta por las versiones que circulan en los medios, Chaves sentenció: "Es una locura lo que se genera, lo dijo Pepe en joda en la nota del programa de Susana Roccasalvo".

Pedro Alfonso y Paula Chaves trabajan en una obra de teatro de Villa Carlos Paz.

Paula Chaves reveló los motivos de la pelea con Pedro Alfonso

Minutos antes de una entrevista, Pedro Alfonso reconoció que mantuvo una discusión con Paula Chaves por la crianza de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Por lo tanto, y luego de que se conociera el hecho, un periodista de Implacables (El Nueve) fue directo al hueso y le consultó por el encontronazo que tuvieron.

"Con Pedro estamos los dos alineados en la crianza. Somos una madre y un padre bastante permisivos, pero siempre marcamos los bordes", indicó en un comienzo la actriz de Un plan perfecto. Sin embargo, el cassette de la respuesta clásica no duró mucho, ya que el notero retrucó enseguida: "Pedro dijo que recién discutieron y me pidió que te pregunte qué pasó…"

"Es que a veces en la crianza, te encontrás chocando. Son acuerdos que tenés que hacer todo el tiempo. Tipo DT: '¿por dónde vamos? ¿Seguimos por acá?'", respondió rápida y entre risas la modelo. Entonces, Bouvet detalló la situación: "Él dijo que hoy les puso los puntos (a sus hijos), y vos le dijiste '¡pará! Tranca'".

Un poco incómoda, Chaves comenzó a explicar que había sucedido en el viaje hacia el lugar. "Fue eso. Venían los tres a los gritos, sacados, y él les puso los puntos diciendo: 'Basta, sino nos volvemos'. Y yo le dije: 'Pará, un poco más de paciencia'. A veces tiene más paciencia él, a veces yo. Vamos compensando", resaltó.

"Él me dijo que después no se hablaron en la ruta", insistió el movilero. Con una risa nerviosa y buscándo dentrás de cámara a su pareja, Paula confesó: "No nos hablamos". En esa línea, también reveló cómo llevan la relación laboral ahora que Alfonso es el productor de la obra en la que ella trabaja. "Es bastante... si estamos peleados y me viene a corregir algo es.. '¿A quién le venís a corregir algo?' . No me dice nada. No es que me reta, pero con la miradita. El otro día me había mandado dos sutilezas, entonces salimos, lo miro y lo toreé: '¡dale, decime algo, decimelo!".