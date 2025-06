Patricia Sosa habló sobre el conflicto de Javier Milei y Lali Espósito.

Patricia Sosa habló en El Trece sobre las agresiones de Javier Milei a Lali Espósito en el último tiempo y se mostró del lado de la artista. La intérprete de canciones como El Mar Más Grande que Hay, Aprender a Volar y Era un Corazón Herido hace algunos meses había demostrado su apoyo al gobierno nacional, por lo que llamó la atención de muchos su postura.

La famosa cantante habló con el cronista del ciclo Puro Show en un evento y allí fue consultada por las reiteradas agresiones que Milei pronunció contra Lali Espósito porque ésta había calificado a su triunfo en las PASO 2023 como "triste y peligroso". En relación a esta actitud del Presidente, Patricia Sosa fue contundente y no tuvo tapujoas a la hora de ponerse del lado de su colega, con quien ha compartido escenarios en varios encuentros artísticos.

"Yo soy team Lali. Como dice Pinti, pasan los gobiernos y quedan los artistas", sostuvo Sosa en alusión a la icónica canción de Enrique Pinti en su espectáculo Salsa Criolla, desarrollado en la década del 80. En las redes sociales, muchos usuarios aludieron a la sorpresa que les generó esta declaración de Patricia, ya que pensaban que era partidaria del actual gobierno nacional.

Qué había dicho Patricia Sosa de Javier Milei

"Presidente, hay mucha gente que lo estamos bancando ¿vamos a salir de esta o no? Usted me dirá que sí, pero bueno, hagámoslo un poco más visible", fueron las palabras que pronunció Patricia Sosa en medio de una entrevista con Luis Novaresio en el canal de TV, LN+.

Patricia Sosa.

El relato de Patricia Sosa sobre sus primeros años en la música

"Tocábamos en matinés, en eventos que juntaban plata para viajes de egresados, fiestas de colegios, hasta que nos empezaron a contratar de boliches y hacíamos vida más de noche", soltó Sosa en diálogo con El Destape Web. Y siguió: "En el 84 fuimos a grabar a Ibiza al estudio de los Iron Maiden y yo no tenía estudios vocales. Estuvimos metidos ahí un tiempo largo y me porté mal. No dormía, me iba a las playas, a todas las discotecas, probaba los tragos, todo lo que no hace un cantante. Y grabé mal. Ese día le prometí a mis chicas, como yo llamo a las cuerdas vocales, que nunca más las iba a abandonar. Y fui a estudiar canto. Se empezó a agrandar tanto mi voz en volumen, en tesitura, que empecé a tocar más notas agudas y más graves".

En esa misma entrevista, Patricia Sosa contó: "La meditación es una maravilla. Desde lo espiritual empiezan a girar los chakras para el mismo lado. Cuando estás cantando, decís 'quiero parecerme a Christina Aguilera', por ejemplo. Cuando en meditación decís un 'om', estás vibrando con un sonido propio. Cuando cantás y encontrás el sonido propio es lo mismo que meditar. Los chakras empiezan a girar para el mismo lado y te comunicás con el universo y con la tierra. Y lo empezás a valorar. Es un don otorgado, por lo tanto soy solamente la custodia".