Pasó en vivo: Lali Espósito tuvo "ganas de hacer el amor" en La Voz Argentina

Tras la performance de un participante, Lali Espósito realizó un picante comentario en la pantalla de Telefe.

Lali Espósito protagonizó una vez más un momento desopilante en La Voz Argentina que elevó temperaturas en el ambiente. Tras la presentación de un participante, la jurado del reality show que se emite por Telefe dio su devolución pero con picante comentario que despertó todo tipo de reacciones.

Fiel a su estilo, Lali Espósito realizó un comentario erótico que sorprendió a todos. Iván Papetti, uno de los participantes que llevó a cabo la interpretación de un tema de Frank Sinatra, deslumbró a la artista a tal punto de que reveló qué sintió al momento de escucharlo cantar.

Como Lali fue coach tanto de Iván como de María Belén Del Greco, la otra cantante que participó del desafío knockout, Marley le cedió la palabra primero. "Voy a recitar al Diego y voy a decir 'me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha'", bromeó en referencia a la decisión de no tenerlos más en su equipo.

"Me da mucha alegría, no deja de ser un juego más allá de que sea la vida y el sueño de todos los que participan de este show. Me alegra profundamente que sigan en el programa en un team tan increíble como el de "La Sole", para mi fue increíble", expresó. En ese momento, reveló qué le produjo la voz del joven cantante de 18 años.

"¡Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván Papetti!", lanzó Lali frente a la risa de todos, mientras Marley acotó: "Era para bajar la luz". La picante devolución siguió su curso y la cantante de Disciplina añadió: "Te juro que entré en un trance que dije '¿che, quién habrá acá?'".

Por fuera del desopilante comentario, Lali destacó la interpretación del tema de Frank Sinatra. "Qué locura, qué manera de enamorar. Tenés un don, yo no conozco a nadie de 18 años que tenga esa voz", consideró, aunque pese a los elogios, se quedó con la performance de María Belén Del Greco: "La verdad es que el flechazo directo al corazón que fue la presentación... no fue joda, muy impresionante a nivel local y a nivel knockout, se lo lleva esta preciosura de cantante".

Lali Espósito enfrentó a Ricardo Montaner por una comparación "antipática"

La Voz Argentina atraviesa sus instancias eliminatorias en la que coaches enfrentan a integrantes de sus equipos para definir a quienes llegarán a la gran final. Estos momentos de tensión no eximen al jurado, quienes también tienen sus cruces por comentarios que no caen del todo bien. Así lo demostraron Ricardo Montaner y Lali Espósito en la última emisión de Telefe.

Todo comenzó cuando se enfrentaron Ángela Navarro contra Florencia Ronconi por el Team Lali. El cantante de "Tan enamorado" percibió que hubo una injusticia en el reparto de canciones, que hicieron lucir más a una que a otra. Este comentario enojó a Lali, que aprovechó su ocasión para responderle en duros términos.

"Estoy orgullosa de las dos, que formen parte de este equipo. Dos mujeres empoderadas, con impronta, con don de gente. Coincido con mis compañeros que es muy impresionante la voz de Ángela, lo que canta siempre nos va a emocionar a otro nivel. Pero me resulta muy injusto hacer una comparativa. No es correcto. No puedo comparar las personas, no elijo porque una se luce más que otra, no puedo comparar a nivel talento", aseguró la cantante, en clara referencia a la devolución hecha por Montaner.

Por otro lado, sumó: "Me pasa que las comparaciones en general me parecen antipáticas. Voy elegir a una de las dos por lo que tiene, no por la comparativa". Luego de un momento de indecisión, finalmente se inclinó por Ángela Navarro para que continúe en su equipo para la etapa de los playoffs.