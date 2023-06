Pasaplatos: un participante se accidentó en vivo y preocupó a todos

Un participante de Pasaplatos (El Trece) alarmó a Carina Zampini tras sufrir un inesperado accidente al aire.

Un participante de Pasaplatos (El Trece) sufrió un accidente en vivo y debió ser asistido por Carina Zampini, la conductora del ciclo. El nuevo programa de cocina de El Trece se consagró como uno de los más vistos. Recientemente, un concursante cometió un error mientras cocinaba y tuvo que retirarse rápidamente. El video se volvió viral en las redes sociales e impresionó a varios televidentes, quienes manifestaron su preocupación por el joven aspirante a chef.

Se trata de Lucas Leonardo Reyes, uno de los participantes. El hombre estaba preparando su plato cuando, de repente, una mala maniobra con el cuchillo le jugó una mala pasada. Uno de sus dedos comenzó a sangrar con intensidad y, cuando Zampini lo vio, fue a su rescate y le dio permiso para salir, para que la producción lo asistiera correctamente.

"Luqui, ¿estamos bien? Te cortaste... ¿Con el cuchillingui, fue?", le preguntó la conductora, con un gesto de preocupación. "Sí, con el cuchillo", respondió Lucas, mientras las cámaras enfocaban su lastimadura. "¿Sos impresionable? ¿Necesitás salir un momento?", le preguntó Zampini. "No, me gusta la sangre, pero necesito salir un momento", pidió el participante.

Carina le dio permiso y llamó a otra persona para que lo ayudara. "Bueno, salí un momento. Pablo, vení. Tuvo que salir porque tuvo un corte bastante profundo, le dije que salga para que lo curen bien atrás", pidió. Como no quería que Lucas se atrasara con su preparación, llamó a Yamila, otra participante, para que continuara con su preparación mientras asistían a Lucas. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el hombre pudo reincorporarse normalmente.

Qué dijo Paula Chaves sobre su supuesta pelea con Carina Zampini

Recientemente, Paula Chaves fue desplazada de la conducción por Carina Zampini. A raíz de esto, se rumoreó que tuvieron un tenso ida y vuelta. Al ser consultada al respecto, Chaves respondió en diálogo con LAM (América TV): "No sé qué quieren que les diga. A mí cuando me llamaron, me dijeron que era otro programa porque es la edición famosos y yo no pregunté más".

En este sentido, aclaró que lo único que le importa es dar lo mejor en su trabajo: "Todas las expectativas, todas las que tenemos cuando laburamos y hacemos algo para otros, que lo puedan disfrutar como nosotros cuando lo hacemos, que se puedan entretener y aprender algo de cocina porque hay mucho para aprender".