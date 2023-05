El impensado conflicto de Paula Chaves con una figura de El Trece: "Cara de culo"

La conductora de televisión vive un agitado presente laboral. Paula Chaves estaría en disputa con un colega de El Trece por cuestiones de ego.

Paula Chaves estrenó Pasaplatos Famosos en El Trece y ya corren rumores de una fuerte enemistad con una colega del mismo canal. La expartipante de Bailando por un sueño tendría privilegios en los tratos de las autoridades de la emisora, según informó Ángel de Brito.

"Me dicen que a Paula Chaves le dieron un camarín grande. ¡Enorme! Y Carina Zampini tiene un monoambiente. Entonces, también hay bolonqui con los camarines. La productora es Kuarzo", soltó De Brito en referencia a la supuesta competencia insana entre Chaves y Carina Zampini, quien conduce la versión original del reality show de destrezas culinarias. El conductor de LAM enumeró una serie de injusticias que la actriz de tiras como Dulce Amor y Padre Coraje sufriría tras la llegada de Paula a El Trece.

"Otra cosa que me cuentan es que Carina anda con mala cara, con mala onda y dijo en un pasillo: ¡Menos mal que iban a cuidar el programa! Esto refiriéndose a que lo duplicaron, hicieron Pasaplatos y Pasaplatos famosos", informó el presentador de América TV. Y cerró: "Ella (percibe) el destrato, pero ella es profesional y, obviamente, no lo va a decir en cámara".

La panelista Yanina Latorre opinó sobre el conflicto interno entre las figuras de El Trece y sostuvo: "No se hace esto, no se duplica el programa con otra conductora. Además, cómo está el canal, si a Paula le va muy bien hay que ver qué pasa con el de Carina".

Qué dijo Paula Chaves sobre su supuesto conflicto con Carina Zampini

"No sé qué quieren que les diga. A mi cuando me llamaron me dijeron que era otro programa porque es la edición famosos y yo no pregunté más", soltó la madre de los hijos de Pedro Alfonso, en alusión a este conflicto mediático. Y concluyó: "Todas las expectativas, todas las que tenemos cuando laburamos y hacemos algo para otros, que lo puedan disfrutar como nosotros cuando lo hacemos, que se puedan entretener y aprender algo de cocina porque hay mucho para aprender".

La palabra de Carina Zampini sobre su conducción de Pasaplatos

"Bien, muy bien, contenta de hacer este programa, con la ansiedad lógica y la expectativa de estrenar un programa nuevo. Para mí hace muchos años lo más importante es el transitarlo, pasarla bien, tener un buen equipo, lindos compañeros, divertirme y todo eso está", contó la actriz en diálogo con Ciudad Magazine antes del estreno del ciclo de la tardes de El Trece, que compite de manera directa con Cortá por Lozano (Telefe) y no logra pasarlo en rating. Y sumó: "Lo que tiene Pasaplatos es que, al menos a mí, me resulta sumamente atractivo, es muy dinámico, tiene cosas súper interesantes como por ejemplo que los dos chef, Juan Gaffuri y Pablo Massey, van a competir entre sí para ver quien se consagra como descubridor del nuevo campeón en esta temporada".