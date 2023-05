El desconocido drama que vivió Yanina Latorre en su noche de bodas: "Sangre"

La panelista de televisión habló de su historia con Diego Latorre y contó un inesperado momento que atravesó. Yanina Latorre vivió un fuerte drama en su casamiento.

Yanina Latorre reveló una fuerte anécdota que vivió en su casamiento con el futbolista Diego Latorre debido a una complicación de salud. La panelista de televisión se refirió a su noche de bodas y contó cómo terminó internada al día siguiente y sin su esposo.

"Yo no tenía tetas, me operé para casarme, para que se viera un escote con dos tetas. Benito Fernández me hizo el vestido y le hice que me apriete tanto en el pecho para escupir escote, que tampoco era tanto, y vomité toda la noche porque no me pasaba la comida", comenzó su relato Latorre en el ciclo de YouTube, Terapia Picante. Y recordó qué era lo que le decía su marido: "Diego me decía 'bailá que la gente se va a ir' y yo le decía 'no puedo más'".

La madre de Lola y Dieguito Latorre aseguró que no pudo disfrutar del momento post-fiesta con su esposo, dado su delicado estado. "Llegué y me tuve que quedar a dormir. Al otro día, me internaron porque vomité sangre", concluyó sobre lo vivido la noche del 11 de agosto de 1994.

La insólita anécdota de Yanina Latorre, al día siguiente de su boda

"Diego era la estrella de Boca en ese momento. Yo me casé un lunes, porque el martes Bilardo se lo llevaba para concentrar. La noche de bodas era dormir en el hotel y él a la mañana se iba a concentrar. Vomité tanto a la noche, quedé tan mal que cuando me levanté empecé a vomitar sangre, se ve que se me había lastimado el esófago de tanto darle. Llamo a la ambulancia y me internan", continuó su descargo Yanina, entre risas. La panelista revivió el diálogo con tuvo con los médicos en aquel momento y lo reprodujo sin alteraciones:

Los médicos: "Qué te pasó?".

Yanina: "'Anoche me casé'. Ya raro: era martes".

Médicos: "¿Tu marido?".

Yanina: "'Está de viaje'. "Más raro todavía".

Médicos: "¿A dónde se fue?".

Yanina: "Está concentrado".

Médicos: "¿Quién es tu marido?".

Yanina: "Diego Latorre, el 10 de Boca".

"Se miraron entre todos y empezaron a decir que había que hacerme un lavaje de estómago porque pensaban que me había drogado, no me creían", reveló Latorre, enervada. Y concluyó: "Entonces a mí me agarró un brote y los mandé a comprar el (diario) Olé, Diego y yo éramos tapa por nuestro casamiento. Y ahí me creyeron y me mandaron a mi casa".